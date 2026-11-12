Desde el lunes comenzará a funcionar la plataforma Integra Empleo y empresas podrán contratar trabajadores con incentivos

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, anunció este jueves la reglamentación de la Ley de Empleo Integral, aprobada por unanimidad en el Parlamento y promulgada a principios de agosto.

A partir de las 13 horas del lunes 16 de noviembre quedará habilitada la plataforma Integra Empleo ( www.integraempleo.gub.uy ) a la que podrán recurrir tanto empleadores como trabajadores.

Desde el 16 de noviembre, las empresas podrán contratar el sistema de contratación de trabajadores con subsidios. Los incentivos a las empresas van desde el 25 al 80% de la remuneración. Por ejemplo, si es joven y varón es de 25%, si es mujer 33,3% y así hasta el 80% en caso de personas con discapacidad o liberadas. El presupuesto del programa es de 407 millones de pesos, unos 10 millones de dólares, destacó.

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Castillo remarcó que la nueva normativa toma como punto de partida y reformula las leyes de empleo juvenil, de fomento al empleo y de promoción del empleo. El objetivo es dar mayores oportunidades de acceso al mercado laboral a los más jóvenes, mujeres jefas de hogar, personas mayores de 45 años, población afrodescendiente, con discapacidad, personas trans, con discapacidad, liberados de las cárceles o con medidas alternativas, y padres de hijos con discapacidad menores de 15 años.

El ministro también anunció el lanzamiento de la edición número 15 del programa "Yo estudio y trabajo" a partir del miércoles 18 y hasta el miércoles 25 de noviembre irá el período de inscripciones. Se verificarán los datos y el 1º de diciembre se hará el sorteo.

La inscripción se realizará a través de la web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para jóvenes de entre 15 y 24 años.