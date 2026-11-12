RECIBÍ EL NEWSLETTER
LEY DE EMPLEO INTEGRAL

Desde el lunes comenzará a funcionar la plataforma Integra Empleo y empresas podrán contratar trabajadores con incentivos

Además, el miércoles 18 se habilitarán las inscripciones para el programa "Yo estudio y trabajo", destinado a jóvenes de 15 a 24 años.

joven-trabajo-adolescente-yo-estudio-y-trabajo.jpg

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, anunció este jueves la reglamentación de la Ley de Empleo Integral, aprobada por unanimidad en el Parlamento y promulgada a principios de agosto.

A partir de las 13 horas del lunes 16 de noviembre quedará habilitada la plataforma Integra Empleo (www.integraempleo.gub.uy) a la que podrán recurrir tanto empleadores como trabajadores.

Desde el 16 de noviembre, las empresas podrán contratar el sistema de contratación de trabajadores con subsidios. Los incentivos a las empresas van desde el 25 al 80% de la remuneración. Por ejemplo, si es joven y varón es de 25%, si es mujer 33,3% y así hasta el 80% en caso de personas con discapacidad o liberadas. El presupuesto del programa es de 407 millones de pesos, unos 10 millones de dólares, destacó.

mtop detallo proximos pasos de la obra de transporte metropolitano, para llegar a las licitaciones a mediados de 2027
Seguí leyendo

MTOP detalló próximos pasos de la obra de transporte metropolitano, para llegar a las licitaciones a mediados de 2027

Castillo remarcó que la nueva normativa toma como punto de partida y reformula las leyes de empleo juvenil, de fomento al empleo y de promoción del empleo. El objetivo es dar mayores oportunidades de acceso al mercado laboral a los más jóvenes, mujeres jefas de hogar, personas mayores de 45 años, población afrodescendiente, con discapacidad, personas trans, con discapacidad, liberados de las cárceles o con medidas alternativas, y padres de hijos con discapacidad menores de 15 años.

El ministro también anunció el lanzamiento de la edición número 15 del programa "Yo estudio y trabajo" a partir del miércoles 18 y hasta el miércoles 25 de noviembre irá el período de inscripciones. Se verificarán los datos y el 1º de diciembre se hará el sorteo.

La inscripción se realizará a través de la web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para jóvenes de entre 15 y 24 años.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Llamado de auxilio

Policías encontraron a un hombre y una mujer amordazados y retenidos dentro de una boca de drogas en Marconi
LLUEVE ESTE MIÉRCOLES

Nubel Cisneros: desmejora el tiempo con lluvias y tormentas aisladas en varias zonas del país
ÚLTIMO INFORME DE BOMBEROS

Incendio colapsó el techo del shopping de Colonia y las pérdidas son casi totales; evitaron que llegara al cine y la plaza de comidas
Segundo conductor herido grave

Mueren una pareja y su hija de dos años tras choque frontal entre dos autos en ruta 12 de Canelones
lo que se sabe hasta ahora

Incendio en shopping de Colonia: hay riesgo de derrumbe y el gerente explicó dónde comenzó el fuego

Te puede interesar

Gobierno buscará instrumentos y herramientas para dar respuestas a empresarios y trabajadores tras incendio en shopping de Colonia video
TRAS CONSEJO DE MINISTROS

Gobierno buscará instrumentos y herramientas para dar respuestas a empresarios y trabajadores tras incendio en shopping de Colonia
Lecueder informó que se están estudiando medidas para trabajadores afectados por incendio del shopping en Colonia video
CONFERENCIA

Lecueder informó que "se están estudiando medidas" para trabajadores afectados por incendio del shopping en Colonia
Trabajadores del shopping de Colonia tras el incendio: Es tristísimo, no lo podemos creer; es una pérdida muy grande video
TESTIMONIOS

Trabajadores del shopping de Colonia tras el incendio: "Es tristísimo, no lo podemos creer; es una pérdida muy grande"

Dejá tu comentario