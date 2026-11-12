Piden justicia por María, una joven embarazada que murió en un siniestro de tránsito en el que conductor se fugó

Una joven de 20 años, embarazada, murió el 6 de noviembre, tras permanecer internada por un siniestro del día anterior. La víctima circulaba en moto con otra joven, fueron chocadas por alcance por otro birrodado, cuyo conductor fugó de la escena. La familia reclama justicia.

Su madre, Vanesa Dible, aseguró que tienen "muy poca información" sobre cómo avanza el caso, por el que se entregó un joven de 18 años.

"Estamos pidiendo justicia por María y por el bebé", sostuvo su padrino.

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"Lo que queremos es respuesta rápida, porque ahora se viene la feria y no queremos que quede archivado como ha pasado varias veces. Entonces, le pedimos a la fiscal que se mueva. Sabemos que en Uruguay la justicia es lenta", expresó el padre, Luis Eroza.

"Era una excelente persona, una maravillosa hija, hermana, amiga, todo. Hermosa gurisa", la describió su padre, con la tristeza en los ojos.

"Los culpables andan sueltos y todos sabemos quiénes fueron, hay cámaras y todo", remarcó

El siniestro ocurrió el 4 de noviembre, en la rambla de Mercedes, próximo a las 23:20 de la noche. Murió el 6 de noviembre tras permanecer internada grave. De acuerdo a la información del Ministerio del Interior, los ocupantes de la otra moto fueron identificados y un joven de 18 años que conducía el vehículo se presentó en la comisaría y le tomaron declaración.