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PARTIDO COLORADO

Para Ojeda, el caso del asesor de edil blanco que fue condenado "no significa" que el narco se introdujo en la política

"El Partido Nacional ha tomado las acciones razonables que cualquiera hubiera tomado", señaló el secretario general del Partido Colorado.

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El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que el narcotráfico no se introdujo en la política, al referirse a la condena del asesor del edil del Partido Nacional.

"El teme está en la Justicia y nosotros no tenemos más para aportar que estar expectantes a lo que resuelva Fiscalía, el Poder Judicial", sostuvo.

"Creo que está muy bien que avancemos en los controles para evitar el eventual ingreso del narco a la política. No quiere decir que estemos vacunados contra nada, pero evidentemente nos ha ido mejor que al resto en esto y está bueno prevenir, pero yo no sería tan tremendista a la hora de decir que esto significan cosas que en principio no significan", indicó.

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"No creo que esto implique un cambio de paradigma en la manera en que la política funciona hoy en el Uruguay. El Partido Nacional ha tomado las acciones razonables que cualquiera hubiera tomado", señaló.

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