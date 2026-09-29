Negro aseguró que tomaron medidas tras aumento de homicidios y que hay que esperar cierre del año para evaluar

El ministro del Interior, Carlos Negro, compareció a la comisión de Seguridad del Senado. Allí se refirió a los datos de delitos, que para el primer semestre marcaron aumento en los homicidios, y remarcó que se tomaron medidas, pero que hay que esperar al cierre del año para una mejor evaluación.

"Sabemos que hubo un aumento en el primer semestre, es un dato de la realidad, un aumento que superó levemente el 6% y sobre ese tema del aumento del 6% es que estamos ocupándonos de la temática. También preocupándonos, porque los aumentos en la cifra de la violencia nos preocupan y también nos ocupan en tomar las medidas que corresponde, que en el caso de estas acciones, son básicamente los cambios a nivel institucional, el aumento de patrullaje, son la ley de Rendición de Cuentas que nos prioriza a la seguridad como uno de los campos a volcar los dineros públicos y permite así la adquisición de nuevas tecnologías, la creación de vacantes, la adquisición de móviles policiales", sostuvo el ministro.

Tras esas medidas, se volverá a medir cuando culmine el año y "ahí sí sacar conclusiones en un período que permita sacar conclusiones y no hacerlo antojadizamente en períodos cortos. Por ejemplo, en el mes de setiembre, los homicidios bajaron casi un 30%, esto no permite sacar conclusiones, sino que hay que esperar un ciclo de tiempo que permita evaluar".

El ministro se refirió también a un decreto que aumentará las penas para casos de tráfico y porte de armas.

"También hay que tener en cuenta de que en la Rendición de Cuentas se sancionaron normas que suben las penalidades respecto de algunas situaciones de porte y tráfico de armas en forma irregular ilegal, para hacer posible que la Justicia cuando actúa imponga penas que priven de libertad a aquellas personas que, por ejemplo, portan armas en un automóvil con un cargador para 50 municiones y está modificada para ser una metralleta", detalló.

Respecto a las armas de aire comprimido, dijo que ya están reguladas por la ley y que "la reglamentación tiene que afinar algunas cuestiones" debido a que "tienen una variedad que las distingue algunas de otras en forma importante".