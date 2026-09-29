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Asalto al BROU de Pando: inician sumario sin separación del cargo a tesorero y cajera de la sucursal

El 24 de agosto cuatro delincuentes asaltaron el banco y se llevaron 10 millones de pesos, 70 mil dólares y 90 mil euros.

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La investigación administrativa por el asalto al Banco República de Pando continua y se resolvió iniciar un sumario sin separación del cargo a una cajera y el tesorero de la sucursal, informaron fuentes del caso a Subrayado.

La rapiña ocurrió el 24 de agosto. Ese día, en la tarde, cuatro delincuentes ingresaron armados al banco y se llevaron 10 millones de pesos, 70 mil dólares y 90 mil euros.

abogadas de requerido e imputado por rapina al brou aseguran que no hay pruebas contra uno de sus representados
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Abogadas de requerido e imputado por rapiña al BROU aseguran que no hay pruebas contra uno de sus representados

Hasta el momento, a nivel judicial, hay tres imputados por el caso, uno se presume que tuvo participación directa y que era quien conducía el auto en el que fugaron, y otros dos por encubrimiento.

En paralelo el Banco inició una investigación interna para saber cómo ocurrió el asalto, por qué había una importante cantidad de dinero en los mostradores de la sucursal al momento del atraco, y si hubo alguna irregularidad al respecto en los protocolos de seguridad.

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