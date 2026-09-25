Reiterados robos preocupan a comerciantes de Maldonado: "En 48 horas nos robaron dos veces"

Comerciantes de Maldonado manifestaron su preocupación por robos constantes y reclaman seguridad. A uno de ellos, en el balneario Buenos Aires, lo robaron dos veces en pocas horas.

"En dos días, en 48 horas, nos robaron dos veces, realmente pienso cerrar definitivamente (...) por ahora vamos a seguir abiertos los fines de semana, pero después veremos a ver qué hacemos más adelante. Llevo 21 años abierto el comercio y me han asaltado 16 veces, pero es general", dijo.

Y agregó: "Te roban lo que sea, no les importa si es una maceta, si es un equipo de aire acondicionado o es una bomba de agua, es permanente los hurtos que han habido en estos últimos años".

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Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, Willy Ihlendfeld, dijo a Subrayado que han mantenido reuniones con el Comando de la Jefatura de Policía y con la intendencia en lo que respecta a reforzar la cantidad de efectivos previo a la temporada.

"Nos va la vida como destino en tener y asegurar lo que es la calidad de vida", destacó.

Y añadió: "Hoy tenemos una evaluación positiva de lo que son los niveles de seguridad, más allá de algún tema puntual que se pueda suscitar en algún lugar".