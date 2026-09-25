RECIBÍ EL NEWSLETTER
RECLAMAN SEGURIDAD

Reiterados robos preocupan a comerciantes de Maldonado: "En 48 horas nos robaron dos veces"

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado dijo a Subrayado que han mantenido reuniones con la Jefatura de Policía y con la intendencia para reforzar la cantidad de efectivos.

policía-maldonado-seguridad-

Comerciantes de Maldonado manifestaron su preocupación por robos constantes y reclaman seguridad. A uno de ellos, en el balneario Buenos Aires, lo robaron dos veces en pocas horas.

"En dos días, en 48 horas, nos robaron dos veces, realmente pienso cerrar definitivamente (...) por ahora vamos a seguir abiertos los fines de semana, pero después veremos a ver qué hacemos más adelante. Llevo 21 años abierto el comercio y me han asaltado 16 veces, pero es general", dijo.

Y agregó: "Te roban lo que sea, no les importa si es una maceta, si es un equipo de aire acondicionado o es una bomba de agua, es permanente los hurtos que han habido en estos últimos años".

vecinos y comerciantes de punta carretas denuncian incremento de robos a locales y peatones en los ultimos meses
Seguí leyendo

Vecinos y comerciantes de Punta Carretas denuncian incremento de robos a locales y peatones en los últimos meses

Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, Willy Ihlendfeld, dijo a Subrayado que han mantenido reuniones con el Comando de la Jefatura de Policía y con la intendencia en lo que respecta a reforzar la cantidad de efectivos previo a la temporada.

"Nos va la vida como destino en tener y asegurar lo que es la calidad de vida", destacó.

Y añadió: "Hoy tenemos una evaluación positiva de lo que son los niveles de seguridad, más allá de algún tema puntual que se pueda suscitar en algún lugar".

Temas de la nota

Lo más visto

video
mirá qué implica

Llegó el fin de una era: el apagón analógico ocurrirá a la medianoche
LO ADELANTÓ NUBEL CISNEROS

Aviso a la población de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes
habló la fiscal

Hombre que vivía en la calle fue asesinado de un golpe en la cabeza en el Centro de Montevideo
OPERACIÓN TRAZADOR

Pablo Leiva conocía procedencia ilícita del dinero y tenía que introducirlo de forma legal al sistema financiero
OBLIGATORIO EN TODO EL PAÍS

Intendentes aprobaron reglamentación de monopatines eléctricos; uso individual con casco y chaleco, y pagarán seguro

Te puede interesar

Cuerpo calcinado hallado en un auto en Parque Vaz Ferreira pertenece a Ariel Álvarez, ausente desde el 28 de agosto
INVESTIGAN HOMICIDIO

Cuerpo calcinado hallado en un auto en Parque Vaz Ferreira pertenece a Ariel Álvarez, ausente desde el 28 de agosto
Imputaron al dueño de la inmobiliaria de Piriápolis detenido por maniobras con terrenos en Punta Negra
MALDONADO

Imputaron al dueño de la inmobiliaria de Piriápolis detenido por maniobras con terrenos en Punta Negra
Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY
MONTEVIDEO

Marcha de la Diversidad 2026: la convocatoria fue en plaza Cagancha y se movilizaron hacia la 1º de Mayo

Dejá tu comentario