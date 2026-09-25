Comerciantes de Maldonado manifestaron su preocupación por robos constantes y reclaman seguridad. A uno de ellos, en el balneario Buenos Aires, lo robaron dos veces en pocas horas.
Reiterados robos preocupan a comerciantes de Maldonado: "En 48 horas nos robaron dos veces"
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado dijo a Subrayado que han mantenido reuniones con la Jefatura de Policía y con la intendencia para reforzar la cantidad de efectivos.
"En dos días, en 48 horas, nos robaron dos veces, realmente pienso cerrar definitivamente (...) por ahora vamos a seguir abiertos los fines de semana, pero después veremos a ver qué hacemos más adelante. Llevo 21 años abierto el comercio y me han asaltado 16 veces, pero es general", dijo.
Y agregó: "Te roban lo que sea, no les importa si es una maceta, si es un equipo de aire acondicionado o es una bomba de agua, es permanente los hurtos que han habido en estos últimos años".
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Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, Willy Ihlendfeld, dijo a Subrayado que han mantenido reuniones con el Comando de la Jefatura de Policía y con la intendencia en lo que respecta a reforzar la cantidad de efectivos previo a la temporada.
"Nos va la vida como destino en tener y asegurar lo que es la calidad de vida", destacó.
Y añadió: "Hoy tenemos una evaluación positiva de lo que son los niveles de seguridad, más allá de algún tema puntual que se pueda suscitar en algún lugar".
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