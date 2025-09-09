Comisión de Constitución y Legislación del Senado votó el archivo de las sanciones pedidas tras el cruce entre los senadores del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, y del Frente Amplio, Nicolás Viera, en la interpelación del ministro Alfredo Fratti.
Por unanimidad, votaron en comisión archivar pedidos de sanciones a Da Silva y Viera; pasa a la Cámara este miércoles
Durante la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, Viera acusó a Da Silva de “ser parte” de la estafa de Conexión Ganadera y este le dirigió insultos homofóbicos.
Este miércoles se vota en la cámara alta el archivo definitivo, informó el senador colorado, Andrés Ojeda. En comisión la votación fue unánime.
Durante la interpelación, Viera acusó a Da Silva de “ser parte” de la estafa que llevaron adelante los dueños de Conexión Ganadera, al aconsejar a muchas personas a invertir en la empresa y este le profirió insultos homofóbicos. Tras el cruce de los senadores, el Frente Amplio y la Coalición habían resuelto aplicar el artículo 115 de la Constitución.
