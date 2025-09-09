Por unanimidad, votaron en comisión archivar pedidos de sanciones a Da Silva y Viera; pasa a la Cámara este miércoles

Comisión de Constitución y Legislación del Senado votó el archivo de las sanciones pedidas tras el cruce entre los senadores del Partido Nacional, Sebastián Da Silva , y del Frente Amplio, Nicolás Viera , en la interpelación del ministro Alfredo Fratti.

Este miércoles se vota en la cámara alta el archivo definitivo, informó el senador colorado, Andrés Ojeda. En comisión la votación fue unánime.

Se votó por unanimidad en Comisión de Constitución y Legislación del @SenadoUy el archivo de los pedidos de sanción realizados en el marco del artículo 115 de la Constitución, por los hechos ocurridos en la interpelación al Ministro Fratti.

Mañana el @SenadoUy votará el archivo… pic.twitter.com/6MIfe9JjG5

Mañana el @SenadoUy votará el archivo… pic.twitter.com/6MIfe9JjG5 — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) September 9, 2025

Durante la interpelación, Viera acusó a Da Silva de “ser parte” de la estafa que llevaron adelante los dueños de Conexión Ganadera, al aconsejar a muchas personas a invertir en la empresa y este le profirió insultos homofóbicos. Tras el cruce de los senadores, el Frente Amplio y la Coalición habían resuelto aplicar el artículo 115 de la Constitución.