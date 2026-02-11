RECIBÍ EL NEWSLETTER
ASOCIACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL

Comisión Disciplinaria de AUF sancionó a los grandes por hechos en el clásico: Peñarol pagará 200 UR y Nacional 180 UR

Peñarol deberá abonar 370.400 pesos, y Nacional 333.360 pesos, por el ingreso de pirotecnia, banderas que excedían las medidas permitidas, encendido de humo y exhibición de banderas del rival.

clásico-verano-centenario

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sancionó a Peñarol y a Nacional por los hechos sucedidos en el clásico de la Supercopa.

La sanción para el aurinegro es de 200 UR y para el tricolor de 180 UR, debido al ingreso de pirotecnia, banderas propias que excedían las medidas permitidas, encendido de humo y banderas del otro equipo robadas.

El monto que Peñarol deberá abonar es de 370.400 pesos, mientras que Nacional deberá hacerlo por 333.360 pesos.

Foto: FocoUy. Nacional – Boston River en Florida.
Torneo Apertura: Nacional debutó con triunfo 2-1 ante Boston River en Florida

Las sanciones fueron solo económicas porque ambos clubes no tienen antecedentes en esta temporada.

El clásico se disputó en el estadio Centenario, el pasado domingo 1° de febrero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2021729681372856483&partner=&hide_thread=false
01.2026 - B - FALLO - CLUB ATLETICO PENAROL - CLUB NACIONAL DE FOOTBALL - 01.02.2026

