Comisión Disciplinaria de AUF sancionó a los grandes por hechos en el clásico: Peñarol pagará 200 UR y Nacional 180 UR

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sancionó a Peñarol y a Nacional por los hechos sucedidos en el clásico de la Supercopa.
Peñarol deberá abonar 370.400 pesos, y Nacional 333.360 pesos, por el ingreso de pirotecnia, banderas que excedían las medidas permitidas, encendido de humo y exhibición de banderas del rival.
La sanción para el aurinegro es de 200 UR y para el tricolor de 180 UR, debido al ingreso de pirotecnia, banderas propias que excedían las medidas permitidas, encendido de humo y banderas del otro equipo robadas.
El monto que Peñarol deberá abonar es de 370.400 pesos, mientras que Nacional deberá hacerlo por 333.360 pesos.
Las sanciones fueron solo económicas porque ambos clubes no tienen antecedentes en esta temporada.
El clásico se disputó en el estadio Centenario, el pasado domingo 1° de febrero.
