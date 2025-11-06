RECIBÍ EL NEWSLETTER
CON VOTOS DEL FA

Por mayoría, la Jutep resolvió que no hay incompatibilidad de Danza como presidente de ASSE y médico de mutualistas

La resolución fue votada por la presidenta de la Jutep Ana María Ferraris, y el vicepresidente Alfredo Asti; ambos del Frente Amplio. En contra, votó el vocal de la oposición, Luis Calabria.

ASSE---FACHADA.jpg
fotoasse-asse-alvaro-danza

El Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolvió que no existe incompatibilidad de Álvaro Danza en el ejercicio como presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y los cargos docentes en la Facultad de Medicina y los cargos como médico en mutualistas privadas.

"No existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ASSE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas del sector privado señaladas en el cuerpo de la presente resolución", indica la resolución.

Además, se resolvió "exhortar al Sr. Presidente y demás miembros del Directorio de ASSE, que en caso de duda acerca de la existencia de un conflicto de intereses, corresponde abstenerse de participar de la toma de decisiones que puedan afectar su objetividad e imparcialidad, en particular en la tramitación de contratos (arts. 7, 13 y 19 de la Ley No. 19.823 de 18-09-2019 (Código de Ética en la Función Pública)", afirma el documento al que accedió Subrayado.

La oposición se vuelve a reunir por el caso Danza. Foto: reunión del 29 de octubre, cuando se decidió interpelar a Lustemberg.
Seguí leyendo

Caso Danza: oposición analiza hoy situación de la Jutep y si mantiene la interpelación a Lustemberg

Por último, la resolución establece la notificación al Ministerio de Salud Pública, al Directorio de ASSE, al Sr. Gonzalo Castro y a la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Representantes y al presidente de ASSE.

A favor de la resolución votaron la presidenta de la Jutep, Ana María Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti. En contra, votó Calabria y solicitó que en el acta de la sesión del directorio se incorporara el informe técnico de la asesoría letrada que señalaba la incompatibilidad de los cargos de Danza, lo que fue rechazado.

Calabria coincide con el informe jurídico que en el caso de Danza "se desprende la existencia de incompatibilidades e irregularidades, entre el cargo de presidente del Directorio de ASSE, Dr. Danza, y las diferentes actividades de índole médica, docente y científica que desempeña actualmente".

Res. 367-2025 - sesion 35 - Acta 1105 - Exp. 2025-236 - Consulta Ciudadana Danza

Temas de la nota

Lo más visto

video
LAS PIEDRAS

"La saqué barata": el relato de Olga, fue embestida por un ómnibus, terminó abajo del vehículo y sobrevivió
FLORIDA

Coro con más de 20 adultos mayores se accidentó en escenario que se derrumbó cuando se presentaban
¿Qué dice la norma?

Operativos en el Cerro: hubo allanamiento nocturno y Fiscalía explicó por qué no se violó la Constitución
INCLUYE MOVILIZACIONES

Sindicato de maestros resolvió un nuevo paro de 24 horas este viernes en las escuelas de Montevideo
HURTO Y FRAUDE INFORMÁTICO

Encontró una billetera extraviada, usó los documentos y las tarjetas de crédito, y fue imputado

Te puede interesar

Doble homicidio en Paysandú: atacaron a tiros a dos hombres adentro de un auto en una avenida de la capital
EL JUEVES DE NOCHE

Doble homicidio en Paysandú: atacaron a tiros a dos hombres adentro de un auto en una avenida de la capital
Investigación por cibercrimen terminó con 10 personas condenadas por estafas bancarias
DE CERRO LARGO A MONTEVIDEO

Investigación por cibercrimen terminó con 10 personas condenadas por estafas bancarias
La oposición se vuelve a reunir por el caso Danza. Foto: reunión del 29 de octubre, cuando se decidió interpelar a Lustemberg.
REUNIÓN DESDE LAS 9:30

Caso Danza: oposición analiza hoy situación de la Jutep y si mantiene la interpelación a Lustemberg

Dejá tu comentario