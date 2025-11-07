Grave accidente en la esquina de Fernández Crespo y Cerro Largo deja un conductor lesionado

Un grave accidente se registró este viernes de mañana, temprano, en la esquina de Fernández Crespo y Cerro Largo, Montevideo.
El accidente ocurrió este viernes de mañana, temprano, en la esquina de Fernández Crespo y Cerro Largo. Según testigos, el auto blanco cruzó de forma indebida y fue impactado de costado.
El conductor del auto blanco sufrió politraumatismos y debió ser atendido en el lugar por médicos de una emergencia móvil.
Tres personas heridas tras accidente frontal en Paysandú entre una camioneta y un camión
El tránsito en el lugar se vio enlentecido y se recomienda circular con extremo cuidado.
