Grave accidente en la esquina de Fernández Crespo y Cerro Largo deja un conductor lesionado

El accidente en Fernández Crespo y Cerro Largo. Foto: Fernando Castro, Subrayado.

Un grave accidente se registró este viernes de mañana, temprano, en la esquina de Fernández Crespo y Cerro Largo, Montevideo.

Allí chocaron dos vehículos, y según testigos, el auto blanco cruzó de forma indebida, siendo impacto de costado por el auto gris.

El conductor del auto blanco sufrió politraumatismos y debió ser atendido en el lugar por médicos de una emergencia móvil.

El tránsito en el lugar se vio enlentecido y se recomienda circular con extremo cuidado.