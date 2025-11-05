RECIBÍ EL NEWSLETTER
HURTO Y FRAUDE INFORMÁTICO

Encontró una billetera extraviada, usó los documentos y las tarjetas de crédito, y fue imputado

La Justicia le tipificó dos delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa y un delito de fraude informático, en calidad de autor, informó la Policía de Rivera.

Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Rivera.



Un hombre de 47 años fue imputado en Rivera por usar los documentos y las tarjetas de crédito que sacó de una billetera que encontró extraviada en la ciudad de Rivera.

El extravío fue denunciado el 26 de octubre ante la seccional 1ª y del caso se hizo cargo la Dirección de Investigaciones y el Departamento de Analítica de la Jefatura de Policía de Rivera.

El trabajo policial permitió identificar al hombre que encontró la billetera y utilizó los documentos y las tarjetas. El sospechoso fue detenido el martes y tras ser puesto a disposición de Fiscalía, se logró su imputación por dos delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa, en régimen de reiteración real con un delito de fraude informático, en calidad de autor, informó la Policía de Rivera.

