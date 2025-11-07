Doble homicidio en Paysandú: atacaron a tiros a dos hombres adentro de un auto en una avenida de la capital

Dos hombres que estaban dentro de un auto fueron asesinados a tiros en la noche del jueves en la ciudad de Paysandú .

Según información que obtuvo el corresponsal de Subrayado Pablo Blanc, la Policía fue alertada de disparos de arma de fuego en la zona suroeste de la capital sanducera.

Cuando concurren al lugar, los efectivos encuentran a dos hombres dentro de un auto con varios disparos en el cuerpo. Los médicos convocados al lugar constataron el fallecimiento de ambos. Ocurrió en la calle Pinilla esquina avenida Soriano.

Según la información policial primaria, las víctimas son dos hombres jóvenes. No se precisa la edad ni su identidad.

La información primaria indica también que los homicidas bajaron de otro auto y acribillaron a los jóvenes dentro del vehículo estacionado.

Investiga la Fiscalía local y la dirección de investigaciones de la Policía de Paysandú.