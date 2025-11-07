RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL JUEVES DE NOCHE

Doble homicidio en Paysandú: atacaron a tiros a dos hombres adentro de un auto en una avenida de la capital

Dos hombres fueron asesinados a tiros dentro de un auto en la noche del jueves en la ciudad de Paysandú. El doble homicidio ocurrió en Pinilla esquina avenida Soriano.

policía-científica-paysandú-joven

Dos hombres que estaban dentro de un auto fueron asesinados a tiros en la noche del jueves en la ciudad de Paysandú.

Según información que obtuvo el corresponsal de Subrayado Pablo Blanc, la Policía fue alertada de disparos de arma de fuego en la zona suroeste de la capital sanducera.

Cuando concurren al lugar, los efectivos encuentran a dos hombres dentro de un auto con varios disparos en el cuerpo. Los médicos convocados al lugar constataron el fallecimiento de ambos. Ocurrió en la calle Pinilla esquina avenida Soriano.

El accidente en Fernández Crespo y Cerro Largo. Foto: Fernando Castro, Subrayado.
Seguí leyendo

Grave accidente en la esquina de Fernández Crespo y Cerro Largo deja un conductor lesionado

Según la información policial primaria, las víctimas son dos hombres jóvenes. No se precisa la edad ni su identidad.

La información primaria indica también que los homicidas bajaron de otro auto y acribillaron a los jóvenes dentro del vehículo estacionado.

Investiga la Fiscalía local y la dirección de investigaciones de la Policía de Paysandú.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LAS PIEDRAS

"La saqué barata": el relato de Olga, fue embestida por un ómnibus, terminó abajo del vehículo y sobrevivió
FLORIDA

Coro con más de 20 adultos mayores se accidentó en escenario que se derrumbó cuando se presentaban
¿Qué dice la norma?

Operativos en el Cerro: hubo allanamiento nocturno y Fiscalía explicó por qué no se violó la Constitución
INCLUYE MOVILIZACIONES

Sindicato de maestros resolvió un nuevo paro de 24 horas este viernes en las escuelas de Montevideo
HURTO Y FRAUDE INFORMÁTICO

Encontró una billetera extraviada, usó los documentos y las tarjetas de crédito, y fue imputado

Te puede interesar

Doble homicidio en Paysandú: atacaron a tiros a dos hombres adentro de un auto en una avenida de la capital
EL JUEVES DE NOCHE

Doble homicidio en Paysandú: atacaron a tiros a dos hombres adentro de un auto en una avenida de la capital
Investigación por cibercrimen terminó con 10 personas condenadas por estafas bancarias
DE CERRO LARGO A MONTEVIDEO

Investigación por cibercrimen terminó con 10 personas condenadas por estafas bancarias
La oposición se vuelve a reunir por el caso Danza. Foto: reunión del 29 de octubre, cuando se decidió interpelar a Lustemberg.
REUNIÓN DESDE LAS 9:30

Caso Danza: oposición analiza hoy situación de la Jutep y si mantiene la interpelación a Lustemberg

Dejá tu comentario