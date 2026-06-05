Policía reordena patrullaje en Montevideo tras las balaceras y crea un comando con reuniones diarias

El ministro del Interior, Carlos Negro, encabezó una reunión con el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, y directores de distintas áreas policiales, entre ellas Hechos Complejos, Inteligencia y la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe), con el objetivo de ajustar la respuesta ante las balaceras registradas en los últimos días en varios barrios de la capital.

Según supo Subrayado, la Policía ajustó los cuadrantes de vigilancia teniendo en cuenta las zonas donde ocurrieron homicidios y donde se registran las balaceras, principalmente en las zonas operacionales 3 y 4 de Montevideo.

En los últimos días hubo intensas balaceras en los barrios Cauceglia, Marconi, Piedras Blancas, Las Acacias y Manga. Subrayado constató este jueves que en una misma noche se registraron más de 500 disparos en Marconi , producto de un conflicto entre bandas criminales.

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Durante la reunión celebrada este jueves se informó que hay trabajos de inteligencia en curso y se resolvió reforzar esas tareas con patrullaje diario.

La Dirección de Hechos Complejos también reportó al ministro los avances en las investigaciones de los homicidios ocurridos en las últimas semanas.

En el encuentro, las autoridades resolvieron crear un comando operativo que se reunirá todos los días en el Ministerio del Interior. Participarán Negro y los directores de las reparticiones mencionadas. El ministro transmitió que sigue de cerca las investigaciones de homicidios y las balaceras. El objetivo es evitar las balaceras en los barrios.