Más de 500 disparos en una noche en Marconi: hubo tiroteo con la Policía y detuvieron a un delincuente

Más de 500 disparos hubo durante la noche y la madrugada en distintos puntos del Marconi, según información a la que accedió Subrayado y pudo constatar. Se realizaron al menos 528 disparos en zonas de pasajes y de calles del barrio.

Sobre las 21:00 se efectuaron 96 disparos en inmediaciones de la calle Adolfo Artagaveytia. Más tarde, sobre la 1:30 de la madrugada, hubo al menos 432 disparos cerca de Aparicio Saravia y la Rambla Costanera.

Tras escuchar las detonaciones, efectivos de la Guardia Republicana y de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) hicieron recorridas por la zona. Fuentes policiales informaron que los policías observaron a varios hombres armados en Artagaveytia y Pasaje Cibeles. Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron huir entre pasajes y fueron perseguidos por los efectivos.

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Durante el procedimiento fue detenido un hombre de 28 años que estaba escondido. Los policías le incautaron una pistola Glock 21 calibre .45 con un cargador extendido con capacidad para 30 municiones.

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El detenido tiene tres antecedentes penales y quedó a disposición de la Dirección de Inteligencia. Fuentes policiales señalaron que se trata de un delincuente con influencia en el barrio Marconi.

La detención ocurrió durante un enfrentamiento a tiros. Según los policías, varios delincuentes apuntaron y dispararon contra los efectivos, lo que derivó en un intercambio de disparos. No hubo personas lesionadas ni daños reportados.

Vecinos de la zona reclaman por las balaceras constantes registradas en las últimas horas. Episodios similares, con decenas de disparos, también se han registrado en los últimos días en barrios como Cauceglia, Cotravi, Piedras Blancas y Manga.

Práctica de baby fútbol suspendida por disparos

BALACERA AUFI Video cedido a Subrayado registró el momento de los disparos.

Subrayado informó este jueves más temprano que una práctica de fútbol infantil de AUFI Peñarol fue suspendida en la noche del miércoles a raíz de una balacera registrada en el barrio Las Acacias. Un video muestra el momento en que se escuchan los disparos.

Fuentes de la institución indicaron que entre 100 y 150 niños de entre 5 y 12 años entrenaban en el predio ubicado en Torricelli y Possolo cuando comenzaron a oírse ráfagas de tiros en la zona.

Ante la situación, los responsables del entrenamiento les pidieron a los menores que se tiraran al piso y cerraron el portón que da a la calle. En el exterior, observaron a un hombre corriendo con un arma larga.

La práctica, que fue entre las 20:00 y las 21:30, fue suspendida de inmediato. No hubo personas heridas ni daños en la institución. El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, pidió una reunión con autoridades del Ministerio del Interior.