Identificaron a los tiradores de ruta 1 y hubo allanamientos: "Había fuerte custodia" y "disparos provinieron de una zona alta", dijo jefe de Policía

El jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, afirmó que quienes dispararon este martes contra dos ómnibus de Tigre están identificados.

“Recibieron disparos próximo al barrio Maracaná. Ya podemos establecer que los disparos provinieron de una zona alta, hubo dos ómnibus impactados con proyectiles. Había una fuerte custodia sobre los ómnibus pero es claro que, de manera cobarde, utilizaron un posicionamiento para tirar y luego esconderse”, señaló en conferencia.

Además, dijo que “la Policía va en busca de esos objetivos, que ya están identificados”. Según agregó, Maracaná está identificado con los colores del club Nacional.

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El Club Atlético Tigre, de Argentina, repudió el ataque; manifestó su “más enérgico repudio ante los gravísimos hechos de violencia sufridos”.

Efectivos de zona operacional IV y Violencia en el Deporte investigan la balacera y llevaron adelante allanamientos que terminaron sin resultados positivos para la Policía.

Un hincha baleado en ruta 1

Foto: Subrayado.

Una caravana de 16 ómnibus abandonaban la capital, sobre las 22:30, cuando delincuentes dispararon hacia uno de ellos a la altura de Camino Cibils. En consecuencia, un hincha del club resultó baleado en un brazo y una mano. De inmediato fue asistido y llevado en ambulancia hacia el Hospital del Cerro, donde ingresó fuera de peligro y recibió el alta médica durante la madrugada.

En plena ruta quedó detenido el ómnibus que trasladaba a los parciales, junto a vehículos policiales y ambulancias. No hubo otras personas heridas.

En la noche, la caravana siguió su camino hacia la frontera con Argentina en Fray Bentos. Allí el operativo policial transcurrió con normalidad y el paso transcurrió de manera habitual. Según supo Subrayado, el hincha herido retorna por estas horas en barco a Buenos Aires, a través de la ciudad de Colonia.

Fuentes policiales dijeron, según las primeras averiguaciones, que los disparos provinieron desde personas que se desplazaban en moto.

El incidente ocurrió tras el partido que Tigre jugó de visitante en el Gran Parque Central ante Nacional. Los tricolores perdieron 3-0 en este compromiso por Copa Sudamericana.