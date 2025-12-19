RECIBÍ EL NEWSLETTER
Maldonado

Policía pide colaboración para ubicar a una adolescente de 17 años desaparecida en Maldonado

La Jefatura de Policía difundió la descripción de Ihojana Belén Lalinde Machado, vista por última vez el 6 de diciembre en su casa.

ausente-maldonado-adolescente

La Jefatura de Policía de Maldonado solicita la colaboración de la población para ubicar a Ihojana Belén Lalinde Machado, una adolescente de 17 años que fue vista por última vez el pasado 6 de diciembre, sobre las 18:00 horas, en su domicilio del departamento de Maldonado.

Según la información oficial, la joven tiene cabello negro, ojos marrones, piel blanca, complexión delgada y mide aproximadamente 1,50 metros. Al momento de su desaparición vestía ropa deportiva de color negro.

Las autoridades indicaron que cualquier persona que cuente con información que pueda contribuir a su ubicación puede comunicarse con el servicio de emergencias 911, disponible las 24 horas.

Foto cedida a Subrayado. Arma incautada al agresor en el bar en Manga.
Seguí leyendo

Requerido por homicidio se tiroteó con la Policía tras amenazar a personas en un bar: recibió 7 disparos y está grave

También está habilitada la línea de personas ausentes, a través del teléfono 2030 4638 o el correo electrónico [email protected], así como la posibilidad de presentarse en la seccional policial más cercana.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

El pronóstico de Nubel Cisneros para las fiestas: un fin de año más caluroso que la Navidad y sin lluvias
EN EL HECHO MURIÓ UN HOMBRE DE 30 AÑOS

Imputaron homicidio culposo a Rafael Villanueva por el siniestro de tránsito que ocurrió en Rocha
Ursula von der Leyen

Presidenta de la Comisión Europea anunció el aplazamiento a enero de la firma del acuerdo Mercosur-UE
HOMICIDIO CULPOSO Y ENCUBRIMIENTO

Imputaron a tres médicos por mala praxis a un bebé de 13 meses, que falleció tras una cirugía de tórax
MALDONADO

Conductor de una moto murió en siniestro con una camioneta; Policía no descarta participación de tercer vehículo

Te puede interesar

MSP confirma nuevo caso de sarampión en Fray Bentos y refuerza vigilancia sanitaria
sarampión

MSP confirma nuevo caso de sarampión en Fray Bentos y refuerza vigilancia sanitaria
Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
Viaje oficial

Orsi viaja a la Cumbre del Mercosur este viernes pese al aplazamiento del acuerdo con la UE
Foto: Mª Eugenia Scognamiglio. Zona comercial donde se produjo la rapiña y el tiroteo.
Enfrentamiento con policías

Un abatido de 20 años y un adolescente detenido tras rapiña en un bazar en Manga

Dejá tu comentario