Policía pide colaboración para ubicar a una adolescente de 17 años desaparecida en Maldonado

La Jefatura de Policía de Maldonado solicita la colaboración de la población para ubicar a Ihojana Belén Lalinde Machado, una adolescente de 17 años que fue vista por última vez el pasado 6 de diciembre, sobre las 18:00 horas, en su domicilio del departamento de Maldonado.

Según la información oficial, la joven tiene cabello negro, ojos marrones, piel blanca, complexión delgada y mide aproximadamente 1,50 metros. Al momento de su desaparición vestía ropa deportiva de color negro.

Las autoridades indicaron que cualquier persona que cuente con información que pueda contribuir a su ubicación puede comunicarse con el servicio de emergencias 911, disponible las 24 horas.

También está habilitada la línea de personas ausentes, a través del teléfono 2030 4638 o el correo electrónico [email protected], así como la posibilidad de presentarse en la seccional policial más cercana.

Temas de la nota Policía

adolescente

Maldonado