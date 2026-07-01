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ROBOS EN ZONAS RURALES

Policía de Maldonado dio "un golpe a banda profesional dedicada a hurtos importantes en el departamento", dijo Trezza

Los efectivos realizaron allanamientos que terminaron con la detención de un hombre con múltiples antecedentes y una mujer. La investigación continúa ya que hay más personas identificadas.

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La Policía de Maldonado aclaró al menos 5 delitos de hurto contra casas de campo en la zona de Aiguá y Pueblo Edén.

El jefe de Policía, Víctor Trezza, destacó el trabajo de los efectivos del Departamento de Investigaciones de Zona Operacional III y de otras unidades que lograron realizaron los procedimientos que contaron con varios allanamientos en la ciudad de Minas.

"Dimos un golpe a una banda profesional que se dedicaba a hurtos importantes en el departamento", expresó. Y agregó: "Queremos blindar el departamento para que no vengan de otros lares a delinquir en la zona".

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En los allanamientos, la Policía detuvo a un hombre de 33 años con múltiples antecedentes por narcotráfico, hurto y delitos contra la propiedad y a una mujer, que quedó emplazada.

La investigación continúa y hay más personas identificadas como participantes de los robos.

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