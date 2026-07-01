La Policía de Maldonado aclaró al menos 5 delitos de hurto contra casas de campo en la zona de Aiguá y Pueblo Edén.
Policía de Maldonado dio "un golpe a banda profesional dedicada a hurtos importantes en el departamento", dijo Trezza
Los efectivos realizaron allanamientos que terminaron con la detención de un hombre con múltiples antecedentes y una mujer. La investigación continúa ya que hay más personas identificadas.
El jefe de Policía, Víctor Trezza, destacó el trabajo de los efectivos del Departamento de Investigaciones de Zona Operacional III y de otras unidades que lograron realizaron los procedimientos que contaron con varios allanamientos en la ciudad de Minas.
"Dimos un golpe a una banda profesional que se dedicaba a hurtos importantes en el departamento", expresó. Y agregó: "Queremos blindar el departamento para que no vengan de otros lares a delinquir en la zona".
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En los allanamientos, la Policía detuvo a un hombre de 33 años con múltiples antecedentes por narcotráfico, hurto y delitos contra la propiedad y a una mujer, que quedó emplazada.
La investigación continúa y hay más personas identificadas como participantes de los robos.
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