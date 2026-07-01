Un fusil de guerra A47, una granada y tres pistolas: incautaron armas en la casa del taxista detenido por homicidio

La Policía incautó armas y una granada en la casa del taxista de 43 años detenido el martes de tarde como sospechoso de un homicidio cometido en la mañana de ese mismo día en la avenida Jacobo Varela esquina Rafael Eguren, en Pérez Castellanos.

Personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía Nacional llegó en horas de la tarde de este miércoles a la vivienda, ubicada en Gustavo A. Volpe y Pasaje 320, donde encontró el armamento -tres pistolas glock, un fusil de guerra A47 y una granada-. Allí también había cuatro cargadores de pistola, dos cargadores de arma larga y tres cajas de municiones.

Por la granada se debió llamar a la brigada de explosivos del Ejército, que la retiró para analizarla.

El taxista había sido detenido a las 17 horas del martes. En la mañana, un hombre de 38 años, con 11 antecedentes penales, fue asesinado en un ataque a balazos. En la esquina de Varela y Eguren, la Policía encontró cuatro casquillos y manchas de sangre. Vecinos de la zona escucharon cuatro disparos. El herido corrió y cayó en el cantero central de la avenida.

Efectivos del Departamento de Homicidios analizaron las cámaras de seguridad del lugar e identificaron al taxista y su vehículo en la escena del hecho, que fue periciada por personal de Policía Científica.

El taxista, con un antecedente penal por rapiña de 2010, declaró ante los investigadores pero quedó detenido por inconsistencias en su relato y está a disposición de la fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales.