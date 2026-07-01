RECIBÍ EL NEWSLETTER
GUSTAVO VOLPE Y PASAJE 320

Un fusil de guerra A47, una granada y tres pistolas: incautaron armas en la casa del taxista detenido por homicidio

Personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía Nacional llegó a la vivienda, ubicada en Gustavo A. Volpe y Pasaje 320, donde encontró el armamento.

allanamientos-taxista-detenido-homicidio

La Policía incautó armas y una granada en la casa del taxista de 43 años detenido el martes de tarde como sospechoso de un homicidio cometido en la mañana de ese mismo día en la avenida Jacobo Varela esquina Rafael Eguren, en Pérez Castellanos.

Personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía Nacional llegó en horas de la tarde de este miércoles a la vivienda, ubicada en Gustavo A. Volpe y Pasaje 320, donde encontró el armamento -tres pistolas glock, un fusil de guerra A47 y una granada-. Allí también había cuatro cargadores de pistola, dos cargadores de arma larga y tres cajas de municiones.

Por la granada se debió llamar a la brigada de explosivos del Ejército, que la retiró para analizarla.

El taxista había sido detenido a las 17 horas del martes. En la mañana, un hombre de 38 años, con 11 antecedentes penales, fue asesinado en un ataque a balazos. En la esquina de Varela y Eguren, la Policía encontró cuatro casquillos y manchas de sangre. Vecinos de la zona escucharon cuatro disparos. El herido corrió y cayó en el cantero central de la avenida.

Efectivos del Departamento de Homicidios analizaron las cámaras de seguridad del lugar e identificaron al taxista y su vehículo en la escena del hecho, que fue periciada por personal de Policía Científica.

El taxista, con un antecedente penal por rapiña de 2010, declaró ante los investigadores pero quedó detenido por inconsistencias en su relato y está a disposición de la fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TARIFAS PARA JULIO

Rigen los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7
IDENTIFICACIÓN CIVIL

Cambiaron el diseño de la cédula de identidad, que tiene ocho nuevas medidas de seguridad
Denunciada

"¡Nadie puede estacionar frente a mi casa!": vecinos denuncian a una mujer por romper autos en Jacinto Vera
DENUNCIAS EN 12 DEPARTAMENTOS

Nueve condenados por estafas por $600.000; recibían dinero por una moto que vendían por redes sociales y no la enviaban
BELL ENTRE ORTICOCHEA Y ASTENGO

Asesinaron de varios disparos a un hombre en un taller de reparación en la zona de Sayago y otro resultó herido

Te puede interesar

Un fusil de guerra A47, una granada y tres pistolas: incautaron armas en la casa del taxista detenido por homicidio video
GUSTAVO VOLPE Y PASAJE 320

Un fusil de guerra A47, una granada y tres pistolas: incautaron armas en la casa del taxista detenido por homicidio
Hermano de adolescente asesinado sobre la condena: Solamente 10 años no puede ser por homicidio agravado video
MALDONADO

Hermano de adolescente asesinado sobre la condena: "Solamente 10 años no puede ser por homicidio agravado"
Nubel Cisneros anunció un jueves gélido, típicamente glacial con mucho viento y chaparrones de aguanieve
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció un jueves "gélido, típicamente glacial" con mucho viento y chaparrones de aguanieve

Dejá tu comentario