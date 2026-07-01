Una niña de tres años está grave tras ser herida de bala.
Una niña de tres años está grave tras ser herida con un arma de fuego
Fue llevada a la policlínica de Capitán Tula y luego trasladada hasta el Hospital Pereira Rossell.
Hay versiones encontradas y por el momento no está clara la circunstancia en la que se dio el hecho.
La niña llegó grave a la policlínica de Capitán Tula y fue trasladada al Hospital Pereira Rossell.
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Encontraron un cuerpo con heridas de arma de fuego en un parque de Colonia
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