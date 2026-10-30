Policía de Maldonado detecta nueva modalidad de acopio de drogas y armas: en autos camuflados entre los de los vecinos

Policía identificó que los narcotraficantes emplean una nueva modalidad para esconder armas y drogas en vehículos en lugar de acopiar en viviendas. Esto se deduce de los últimos casos en los que han trabajado las autoridades en Maldonado.

"Estamos esperando algunas pericias que se mandaron al laboratorio forense, sobre el vehículo. Lo que destaqué y destacamos nosotros que ya lo teníamos, el acopio ya fuera de la residencia, en vehículos que se dejan estacionados en la vía pública. Es una nueva modalidad", indicó el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza.

En ese sentido, se refirió a un caso en el que los perros con los que trabajan pudieron detectar un vehículo en el que había municiones, chalecos antibala, cocaína, marihuana.

Trezza explicó que esta modalidad está pensada para camuflar las sustancias y armamento ilícitos, entre otros vehículos de vecinos. "Mudaron la modalidad de tener fuera de la vivienda, enterrada, buscando camuflar y buscando dejar que no sea efectiva la acción de los canes de la Policía que están especializados", sostuvo.

El aumento de las municiones traídas del extranjero y la conexión entre bandas de narcotráfico son otros dos temas que preocupan a la policía de Maldonado.

Además, Trezza dijo que hay personas que no tienen antecedentes y compran armas en el mercado legal para transferirlas luego a organizaciones de narcotraficantes.

"Hemos detectado que hay conexiones principalmente en la zona con gente de Brasil. Hemos detectado en temporadas anteriores también argentinos y generalmente las organizaciones tienen lazos acá con Montevideo y la frontera, tanto Rivera, Artigas, Cerro Largo", detalló.

"Hay operaciones donde incautamos gran cantidad de armas. La operación que quizás más armas incautó fue con los hurtos a casas de vecinos que estaban vinculadas también al microtráfico, en los que se incautó más de 46 armas y miles de municiones de distintos calibres que permitió desbaratar una banda que venía operando en la campaña del departamento", añadió.