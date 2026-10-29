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PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Viernes "complicado" con tormentas y lluvias; sábado y domingo con mucho calor, anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo dijo que las temperaturas alcanzarán los 28° y los 30° en el norte y litoral, mientras que en el resto del país será de 24° a 27°.

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El meteorólogo Nubel Cisneros anunció mucho calor para el viernes, sábado y domingo y el lunes vuelven las precipitaciones.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 28° y los 30° en el norte y litoral, mientras que en el resto del territorio oscilarán entre 24° y 27°. "Muy pesado, muy húmedo. Los mosquitos de parabienes", adelantó.

En lo que respecta a este viernes, dijo que será una jornada complicada fundamentalmente la zona de tormenta la parte litoral y norte del país.

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"No van a ser lluvias demasiado abundantes, pero sí va a estar complicado", aclaró.

Según indicó, toda la jornada permanecerá inestable con persistencia de lluvias y algunas tormentas, mejorando en la tardecita.

"Si bien el sábado queda con restos de nubosidad en la costa sureste, que puede haber todavía alguna llovizna, ya mejorando rápidamente.

El meteorólogo explicó que la temperatura en una hora sube de 16° a 22°.

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