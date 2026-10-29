Narco uruguayo asesinado en Argentina: en Uruguay ofrecían 500 mil dólares por su muerte

En la foto de la izquierda, la puerta del baño donde se escondió Migales y hacia la que dispararon los sicarios. A la derecha, el arma utilizada por uno de los delincuentes y que fue dejada en la vía pública.

A comienzos de octubre, en Buenos Aires , fue asesinado el narco uruguayo Carlos Andrés Migales Viera, de 31 años. El crimen fue cometido en un apartamento en el que vivía en el barrio Palermo.

Las características del homicidio dan cuenta de la extrema violencia que atraviesa las disputas por el mercado de la droga, que en este caso pasó de Montevideo a Buenos Aires.

La investigación pudo determinar que quien matara a Migales podía recibir 500 mil dólares en Uruguay, por parte de sus rivales, supo Subrayado. En Argentina, los sicarios iban a cobrar 10 mil dólares cada uno por el crimen.

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El uruguayo se fue para Argentina porque había encontrado un rastreador satelital dentro de su vehículo, por lo que se supo seguido.

EL PERFIL DE MIGALES

Carlos Andrés Migales Viera era líder del clan “La Mafilia”. Esta es una organización dedicada al narcotráfico en la zona de Villa Española y Marconi.

Tenía antecedentes penales en Uruguay desde 2014 por homicidio, tráfico de drogas y rapiña.

EL ATAQUE

Ocurrió en un departamento de la calle Costa Rica al 5600 en Palermo, Buenos Aires.

Tres personas ingresaron y le dispararon a quemarropa.

Cuando los sicarios ingresaron al apartamento para asesinarlo, Migales se escondió en el baño. Subrayado accedió a una foto de la puerta hacia la que dispararon. Lo mató un tiro en el abdomen.

Para ingresar, los delincuentes abrieron la puerta con una clave de cuatro dígitos en la cerradura eléctrica. En la huida, debieron salir corriendo porque el auto que utilizaron no arrancó.

SITUACIÓN JUDICIAL EN ARGENTINA

La investigación está a cargo del juez Damián Kirszenbaum, que dictó el procesamiento con prisión preventiva para dos jóvenes argentinos. Estos son Cristian Nahuel Paiva (21 años) y Ulises Aladro (22 años). La imputación fue por homicidio y porte ilegal de armas.

Uno de los detenidos descartó el arma durante la fuga a pie después de que el auto no arrancó.

Esa pistola fue encontrada e incautada. Es una 9 mm con silenciador.

Todavía buscan a dos personas. Un hombre que también ingresó al edificio y al conductor del auto. Uno de ellos, la Policía argentina no sabe quién es, pero intenta identificarlo. El otro es argentino y fue identificado porque dejó olvidado su celular dentro del auto.

Fabiana González Raggio es la abogada de la esposa de Migales, que hace nexo con lo que está ocurriendo en Argentina con la causa, y sostuvo que quieren llegar hasta las últimas consecuencias.