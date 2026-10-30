RECIBÍ EL NEWSLETTER
HASTA LAS 16 HORAS

Inumet emitió una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para seis departamentos

El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos fuertes e intensa actividad eléctrica.

lluvias-tormenta-

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este viernes una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes.

El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos fuertes e intensa actividad eléctrica.

Principales localidades afectadas:

Captura de video. Tormenta en Salto en la noche del miércoles.
Seguí leyendo

Nueva actualización de Inumet a la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
  • Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Centenario y Feliciano.
  • Flores: Andresito.
  • Paysandú: Todo el departamento.
  • Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.
  • Salto: Campo de Todos, Cerro de Vera, Puntas de Valentín y Termas del Daymán.
  • Tacuarembó: Achar, Arerunguá, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco y Tambores.

La advertencia está vigente hasta las 16 horas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AVANZA LA INVESTIGACIÓN

Narco uruguayo asesinado en Argentina: en Uruguay ofrecían 500 mil dólares por su muerte
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Viernes "complicado" con tormentas y lluvias; sábado y domingo con mucho calor, anunció Nubel Cisneros
buzos del ejército

Fray Bentos: tres buzos murieron y uno está internado tras accidente durante ejercicio militar en el río Uruguay
TRAGEDIA EN FRAY BENTOS

Hallaron el cuerpo del tercer buzo del Ejército fallecido en el río Uruguay durante un ejercicio nocturno
CLAVE POLICIAL

El Monito: perfil del delincuente que robaba mujeres, ancianos y adolescentes

Te puede interesar

Hombre detenido por Policía Caminera en ruta 48, El Colorado, Canelones. Foto: FocoUy (archivo).
AUDIENCIA

Imputaron a tres policías por simulación de delito y privación de libertad, por un procedimiento que ocurrió en julio
Ministerio de Defensa tras tragedia de buzos: Es necesario esclarecer las circunstancias, la planificación y autorización
COMUNICADO OFICIAL

Ministerio de Defensa tras tragedia de buzos: "Es necesario esclarecer las circunstancias, la planificación y autorización"
Fiscalía de Fray Bentos investiga la muerte de tres militares durante un ejercicio en el río Uruguay
TRES FALLECIDOS Y UNO INTERNADO EN CTI

Fiscalía de Fray Bentos investiga la muerte de tres militares durante un ejercicio en el río Uruguay

Dejá tu comentario