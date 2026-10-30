El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este viernes una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes.
Inumet emitió una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para seis departamentos
El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos fuertes e intensa actividad eléctrica.
El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos fuertes e intensa actividad eléctrica.
Principales localidades afectadas:
Seguí leyendo
Nueva actualización de Inumet a la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
- Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Centenario y Feliciano.
- Flores: Andresito.
- Paysandú: Todo el departamento.
- Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.
- Salto: Campo de Todos, Cerro de Vera, Puntas de Valentín y Termas del Daymán.
- Tacuarembó: Achar, Arerunguá, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco y Tambores.
La advertencia está vigente hasta las 16 horas.
Temas de la nota
Lo más visto
AVANZA LA INVESTIGACIÓN
Narco uruguayo asesinado en Argentina: en Uruguay ofrecían 500 mil dólares por su muerte
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Viernes "complicado" con tormentas y lluvias; sábado y domingo con mucho calor, anunció Nubel Cisneros
buzos del ejército
Fray Bentos: tres buzos murieron y uno está internado tras accidente durante ejercicio militar en el río Uruguay
TRAGEDIA EN FRAY BENTOS
Hallaron el cuerpo del tercer buzo del Ejército fallecido en el río Uruguay durante un ejercicio nocturno
CLAVE POLICIAL
Dejá tu comentario