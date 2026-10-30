Comandante detalló las tareas que realizaban los militares que murieron en el río: investigan si el protocolo se cumplió

El comandante del Ejército, Mario Stevenazzi, dio detalles de las tareas de entrenamiento que realizaban los militares que murieron en el río Uruguay así como del equipamiento que utilizaban. Aseguró que "es la primera vez que hay un accidente en el río" luego de que más de 900 efectivos pasaron por esta prueba.

Sostuvo que no estaban en inmersión, sino en nado en superficie y que era la quinta prueba de este tipo. También aseguró que el equipamiento era el de un buzo táctico, individual, además de su armamento y una mochila impermeable que flota.

"Eran 20 efectivos en el agua, que hay una cuerda en el medio y todos van vinculados a esa cuerda de seguridad. Iban cuatro embarcaciones con elementos de seguridad, e iban ocho instructores nadando alrededor de ellos, total 16 instructores en el trabajo, en el área. Después de un rato de iniciar este proceso de natación por superficie, se desata un problema que es el que estamos investigando, que cuatro de esos buzos se sumergen".

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El comandante dispuso una investigación administrativa de urgencia por este hecho, que entre otras cosas buscan "identificar si las medidas de seguridad eran adecuadas y qué es exactamente lo que pasó". Además, se investiga a nivel judicial.

Aseguró que son ejercicios que se realizan con previa autorización de la autoridad naval y que esta zona es utilizada "permanentemente" por el batallón.

Uno de los puntos en investigación es por qué los buzos no se desvincularon durante el hundimiento y si el protocolo ante lo que sucedía se cumplió. "Ellos van vinculados -por la cuerda- y llevan una anilla para desvincularse rápidamente en caso de que ocurra esto, cosa que acá no pasó, por eso estamos investigando. Cuando se produce el hundimiento de los primeros efectivos, se tiene que cortar la cuerda de seguridad para que el resto no sea arrastrado. El río un poquito de corriente tiene, la midieron hoy de tarde y no es prohibitiva para trabajar, pero es así, ese es el procedimiento normal", sostuvo sobre el protocolo que se debe seguir.

Tres militares murieron y un cuarto se encuentra en estado delicado internado en CTI.