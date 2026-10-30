Ministra Lazo sobre militares fallecidos: "Es un día de luto; es una tragedia que nos conmueve a todos"

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo en conferencia de prensa que es un día de luto y que acompañan y siguen de cerca a las familias tras el fallecimiento de tres buzos que practicaban un ejercicio de nado nocturno de 2.500 metros de distancia en la zona del muelle del Anglo.

"Hoy es un día de luto, por supuesto para las familias, para el Ejército Nacional, pero para la sociedad uruguaya en su conjunto. Son tres vidas jóvenes que se pierden. Tres familias que hoy estuvimos acompañando que además fuimos a comprometer el acompañamiento posterior a esta jornada", expresó.

Y agregó: "Lo ocurrido es una tragedia que nos conmueve profundamente. Se están llevando adelante las actuaciones correspondientes, herramientas con las que contamos para llevar adelante una investigación rigurosa y objetiva con la seriedad y sobriedad que el hecho merece".

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La ministra destacó que hoy, por encima de todo, está la cuestión humana, la empatía y el recogimiento que merece la situación; comentó que hay detalles que no pueden brindar porque están en el marco de varias investigaciones.

#AHORA | "Los tres perdieron la vida, gente joven, en entrenamiento, en cumplimiento de tareas propias de su función militar y el compromiso que asumieron para con su patria. Su memoria merece nuestro más profundo respeto", dijo la ministra de Defensa, Sandra Lazo, al comienzo de la conferencia por la tragedia de los tres militares que murieron en entrenamientos en el río Uruguay. — Subrayado (@Subrayado) October 30, 2026

El Ejército Nacional informó este viernes de mañana que los fallecidos durante un ejercicio militar en aguas del río Uruguay, en Fray Bentos, son el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizada N°6, y el cabo 1ra Juan Carlos Gómez, del Regimiento de Caballería Blindado N°2.

El cuerpo del cabo Juan Rocha fue hallado este viernes sobre las 10 de la mañana cerca del histórico muelle del Anglo. Son tres los integrantes del Ejército fallecidos y un cuarto permanece internado en CTI.

El presidente Yamandú Orsi publicó un mensaje en redes sociales tras conocer la tragedia: “A las familias de los efectivos militares fallecidos y al Ejército Nacional vayan mis sinceras condolencias. Todo un país hoy lamenta la pérdida de estos jóvenes compatriotas”.