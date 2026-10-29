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MINISTERIO DEL INTERIOR

Policías recibieron nuevos chalecos: van 9.500 entregados y esta partida incluyó dispositivos adaptados para mujeres

Hay otra entrega prevista para 2027 y una última entrega en 2028. El objetivo es que al finalizar el período de gobierno todos los policías tengan un chaleco renovado.

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El Ministerio del Interior entregó este jueves 107 chalecos antibala y al final de período todos los efectivos tendrán chalecos renovados.

La licitación fue por 26.700 chalecos. Unos 17.580 neutrales y 9.120 femeninos. Hasta el momento, fueron recibidos 9.500; 6.350 neurales y 3.150 femeninos.

El subdirector de la Policía Nacional, Julio Sena, explicó la importancia de esta entrega. Destacó el equipamiento policial como la base de la defensa y de la seguridad de los efectivos.

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Sena indicó que en marzo de 2025 había más 8.200 chalecos vencidos que estaban en manos de los policías. El objetivo es que al finalizar el período de gobierno todos los policías tengan un chaleco renovado.

Este 2026, van entregados unos 9.500 chalecos. Hay otra entrega prevista para 2027 y una última entrega en 2028.

La directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, destacó que haya nuevos chalecos adaptados a la anatomía de las mujeres. "Es la primera vez en la historia del Ministerio del Interior que las mujeres tienen esta herramienta de protección adaptada a su cuerpo", indicó.

Marisa Estévez es funcionaria policial desde hace 24 años y ya recibió su chaleco nuevo, Reconoció que es más cómodo y seguro que el anterior, que era neutral.

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