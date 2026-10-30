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TRAGEDIA EN FRAY BENTOS

Hallaron el cuerpo del tercer buzo del Ejército fallecido en el río Uruguay durante un ejercicio nocturno

El cuerpo del cabo Juan Rocha fue hallado este viernes sobre las 10 de la mañana cerca del histórico muelle del Anglo. Son tres los integrantes del Ejército fallecidos y un cuarto permanece internado en CTI.

Muelle en Fray Bentos con personal de la Armada y el Ejército que buscaba el cuerpo del buzo desaparecido. Foto: Daniel Rojas, Subrayado.

Muelle en Fray Bentos con personal de la Armada y el Ejército que buscaba el cuerpo del buzo desaparecido. Foto: Daniel Rojas, Subrayado.

Personal de Prefectura de la Armada Nacional encontró este viernes sobre las 10 de la mañana el cuerpo del cabo de 1era Juan Rocha, desaparecido el jueves de noche durante un ejercicio de entrenamiento que realizaban efectivos del Ejército en el río Uruguay, frente al muelle del histórico predio del Anglo, en Fray Bentos, departamento de Río Negro.

Son tres los buzos del Ejército fallecidos en este entrenamiento de nado nocturno. En la madrugada del viernes, sobre la 1 de la mañana, la Prefectura de Fray Bentos había localizado y rescatado los cuerpos del alférez Matías Vasella y del cabo de 1ra Juan Carlos Gómez.

Además, el teniente 2do. Braian Ruiz permanece internado en un CTI de Río Negro tras ser rescatado y reanimado en el lugar, informó el Ejército en un comunicado. En las próximas horas será trasladado al Hospital Militar, en Montevideo.

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El accidente con tres fallecidos y uno internado grave ocurrió cuando una veintena de efectivos del Ejército del grupo de Buzos Tácticos realizaba un entrenamiento de nado nocturno en el río Uruguay, frente a la costa de Fray Bentos.

Según el Ejército, “todos estaban vinculados a una cuerda madre, y acompañados de dos botes y dos kayak con instructores. Por causas técnicas que se siguen investigando, un grupo de efectivos se enredaron con algún objeto que obligó a tomar medidas de emergencia y cortar la cuerda madre, terminando cuatro de ellos debajo del agua”.

La ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo viaja esta mañana a Fray Bentos, acompañada del Jefe del Ejército Mario Stevenazzi, y otras autoridades civiles y militares.

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