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Operación Carancho: tres nuevos condenados, uno es un funcionario policial que irá a prisión

La investigación dejó al descubierto una organización entre Policías, funcionarios de la salud, inspectores de tránsito y abogados para obtener datos de víctimas de siniestros de forma ilegal.

abogados-operacion-carancho-imputados-condenados

La investigación conocida como Operación Carancho tuvo un nuevo capítulo este viernes, cuando tres personas fueron condenadas por asociación para delinquir, cohecho calificado y uso de información privilegiada.

Uno es un funcionario policial, al que se lo condenó con tres años de penitenciaria, 50 UR de multa e inhabilitación de dos años.

Además, dos civiles fueron condenados con 24 meses de prisión, sustituidos por régimen de libertad a prueba. Sin embargo, los primeros 18 meses serán con arresto domiciliario total.

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La Operación Carancho dejó al descubierto una organización entre Policías, funcionarios de la salud, inspectores de tránsito y abogados, que obtenían de forma ilegal datos reservados de personas accidentadas (teléfonos, direcciones, historias clínicas e incluso fotos de las lesiones).

Esos datos se pasaban a abogados o gestores -utilizando grupos de WhatsApp- para llamar a las víctimas o a sus familias a los pocos minutos del siniestro y ofrecerles representación legal para cobrar por ejemplo, el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA).

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