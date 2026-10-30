Fray Bentos: tres buzos murieron y uno está internado en CTI tras accidente durante ejercicio militar en el río Uruguay

Tres buzos del Ejército fallecieron y uno está internado en CTI tras un accidente ocurrido cuando participaban de un ejercicio militar en la zona del muelle del Anglo, en el río Uruguay, frente a la costa de Fray Bentos, departamento de Río Negro.

El operativo de búsqueda y rescate sumó rápidamente apoyo de unidades de Prefectura y Policía, que trabajaron durante la noche y la madrugada, y continuaron en la mañana de este viernes en el lugar, informó el corresponsal de Subrayado Daniel Rojas.

Eran 20 los efectivos y tres instructores del Ejército los que se encontraban en pleno ejercicio de nado y buceo con una linga de varios metros que se encontraba sumergida con varios enganches, de los cuales se iban prendiendo y desenganchando para avanzar.

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En un momento engancharon las boyas del dolphin de amarre que se está construyendo en el histórico muelle. Uno de los buzos se hundió y el resto se vio obligado a cortar cuerdas para salir a la superficie.

Tres jóvenes no pudieron salir y en medio de la noche se montó un intenso operativo de búsqueda y rescate. Sobre la 1 de la madrugada fueron hallados dos cuerpos, y a las 10 de la mañana de este viernes fue encontrado el tercero. Un cuarto integrante permanece internado en un CTI tras ser rescatado del agua y reanimado.

Esa zona del río se caracteriza por una fuerte corriente como consecuencia de estar prácticamente sobre el canal de navegación.

El efecto es más intenso en estas semanas dado que el río se encuentra en niveles por encima de lo normal. Actualmente la zona experimenta una profundidad de entre 15 y 16 metros y el muelle histórico se encuentra en medio de una obra, como parte del proceso de recuperación del enclave histórico.

El batallón Rincón de Fray Bentos es reconocido a nivel nacional por ser un centro de adiestramiento del grupo de Buzos Tácticos del Ejército Nacional. Durante muchos años, se capacitaron a cientos de efectivos y nunca se había registrado una tragedia de esta magnitud.

COMUNICADO DE LA ARMADA NACIONAL

Este viernes de mañana, a primera hora, la Armada Nacional publicó un comunicado sobre lo sucedido y el operativo de búsqueda que continúa en la zona de la tragedia.

Allí explica que “a la hora 21:58 la Armada Nacional, a través de la Prefectura del Puerto de Fray Bentos, recibió un llamado del servicio de emergencias 911 alertando sobre la presunta desaparición de varias personas en aguas del río Uruguay, en inmediaciones del muelle Anglo”.

En el comunicado se da cuenta que las víctimas participaban del Curso de Buzo Táctico impartido por el Batallón de Infantería N.º 9 de Fray Bentos.

De inmediato se desplegaron varias embarcaciones hacia la zona y comenzó la tarea de búsqueda y rescate. “Como resultado del operativo fueron localizados y recuperados dos cuerpos”, indica la Armada, mientras “continúa la búsqueda de un tercer efectivo militar cuyo paradero aún se desconoce”.

Por otra parte, la Armada da cuenta del efectivo rescatado y trasladado a un centro de salud, y agrega que “permanece internado en el Centro de Tratamiento Intensivo (CTI)”.