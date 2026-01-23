Policía levanta personas en calle: se busca "no permitir que ningún ciudadano duerma en la calle", dice subjefe

El Ministerio del Interior intensificó un operativo de levantamiento de campamentos de personas que viven en calle, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Ocurre tras el anuncio del ministro Carlos Negro de reforzar estos procedimientos en zonas céntricas de Montevideo.

El subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, explicó que el objetivo es incrementar el alcance del operativo y afirmó que la intención es “no permitir que ningún ciudadano duerma en la calle”. Señaló que la normativa vigente prohíbe la ocupación de los espacios públicos y la permanencia de personas en esos lugares, tal como lo establece la Ley de Faltas.

Según detalló, a las personas se las invita a retirarse de los campamentos y se las traslada hacia dependencias del Mides, particularmente en la zona de Casavalle. En el caso de quienes se encuentran con mascotas, estas son trasladadas también al centro de referencia.

Rodríguez informó en el mediodía de este viernes que hasta el momento se levantaron 29 campamentos y se trasladó a 76 personas (60 hombres y 16 mujeres). Además, indicó que las pertenencias son retiradas del lugar “para que no quede nada”, una vez finalizado cada procedimiento.

El operativo no tiene una fecha de finalización y cuenta con la participación de entre 45 y 50 efectivos por jornada, pertenecientes a la Jefatura de Policía de Montevideo, la Guardia Republicana y la Dirección Nacional de Bomberos, agregó.

El ministro Negro indicó que se intensificarán “sustancialmente” estos operativos en Centro, Cordón y Ciudad Vieja.

Consultado sobre los traslados compulsivos, el ministro aclaró que no son la regla, pero que se aplicarán cuando sea necesario. “Los traslados no necesitan ser compulsivos, pero en la medida que se necesite y se requiera, serán compulsivos, porque esto es en el marco de la Ley de Faltas”, sostuvo, y agregó que ante el incumplimiento de la normativa se habilita el uso de la fuerza.