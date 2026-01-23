Carlos Negro dijo que intensificará "sustancialmente" el traslado de personas en calle, incluso con ley de faltas

El ministro del Interior, Carlos Negro , anunció que intensificará sustancialmente un operativo especial en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para atender la situación de las personas en calle en barrios céntricos de Montevideo.

La intervención se enfocará en zonas donde se concentran campamentos y reclamos vecinales, particularmente en Centro, Cordón y Ciudad Vieja, que integran los cinco o seis puntos priorizados en esta etapa del despliegue.

Negro explicó que se trata de “intensificar una labor que ya se venía desarrollando”, con el objetivo de lograr “resultados más importantes aún” y que los vecinos “perciban la preocupación” que genera esta problemática.

Según indicó, el Mides cuenta con el conocimiento de la cantidad de personas en situación de calle, y desde el Ministerio del Interior se brindará apoyo para asistir a quienes atraviesan “una situación dramática”, además de acompañar a los vecinos para que puedan “disfrutar de los espacios públicos que nos pertenecen a todos”.

Consultado sobre la posibilidad de traslados compulsivos, Negro aclaró que no son la regla, pero que se aplicarán cuando sea necesario. “Los traslados no necesitan ser compulsivos, pero en la medida que se necesite y se requiera, serán compulsivos, porque esto es en el marco de la Ley de Faltas”, sostuvo. Agregó que ante un incumplimiento de la normativa “se habilita el uso de la fuerza”.

El jerarca reiteró que el operativo se concentrará en zonas especialmente afectadas por la presencia de campamentos y remarcó que Centro, Cordón y Ciudad Vieja están entre los barrios seleccionados.

Agregó: “Queremos sostenerlo en el tiempo y que no sea solamente una atención a la emergencia, sino una política permanente”. Afirmó que el Ministerio del Interior acompañará de forma estable al Mides para atender un reclamo que se concentra especialmente en Montevideo y el área metropolitana.