Policía investiga la agresión de un hombre a personal del Hospital de Paysandú que atendía a su hija

"Uno va naturalizando y eso no puede pasar”, dijo el subdirector del Hospital de Paysandú tras la agresión.

Un hombre agredió al personal de salud cuando este se prestaba a atender a su hija que estaba ingresada en el Hospital de Paysandú. El caso pasó a la órbita policial.

“Alrededor de las 23 horas, un ingreso de una niña a pediatría, y en el momento de los procedimientos, el equipo de enfermería se vio en la situación de que el padre de la niña comenzó a increpar y agredir al equipo de salud”, explicó Pierino Manfredi, subdirector del Hospital Paysandú.

Desde el hospital explicaron que estas situaciones se ven “desde hace un tiempo” y que “uno va naturalizando y eso no puede pasar”.

