Un hombre agredió al personal de salud cuando este se prestaba a atender a su hija que estaba ingresada en el Hospital de Paysandú. El caso pasó a la órbita policial.
Policía investiga la agresión de un hombre a personal del Hospital de Paysandú que atendía a su hija
"Uno va naturalizando y eso no puede pasar”, dijo el subdirector del Hospital de Paysandú tras la agresión.
“Alrededor de las 23 horas, un ingreso de una niña a pediatría, y en el momento de los procedimientos, el equipo de enfermería se vio en la situación de que el padre de la niña comenzó a increpar y agredir al equipo de salud”, explicó Pierino Manfredi, subdirector del Hospital Paysandú.
Desde el hospital explicaron que estas situaciones se ven “desde hace un tiempo” y que “uno va naturalizando y eso no puede pasar”.
Seguí leyendo
Mataron a tiros a un hombre de 37 años en el balneario San Luis
Lo más visto
BASF Services Americas
Importante empresa de servicios inicia fuerte reducción de personal
asentamiento LA FORTALEZA
Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable
RÍO NEGRO
Camioneta con un tráiler cargado con colmenas estacionada en la banquina fue embestida por otro vehículo
PANDO
Escribana estafó a cerca de 20 clientes por monto cercano a un millón de dólares y este lunes hay audiencia
Accidente laboral
Dejá tu comentario