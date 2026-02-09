Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable

Vecinos del asentamiento “La Fortaleza” han sufrido en los últimos días la vandalización de tanques que OSE les había puesto para que tengan agua potable, ya que esas viviendas están en condiciones irregulares y ahí no llega cañería oficial.

Algunas de las edificaciones irregulares tienen más de 30 años. Hace siete meses hubo un realojo pero muchas familias quedaron por fuera y reclaman una solución habitacional.

Hay 24 familias que viven en un asentamiento irregular montado sobre un predio que pertenece a las Fuerzas Armadas.

El asentamiento “La Fortaleza” está ubicado en las inmediaciones de Gambia y Gibraltar, en la Fortaleza del Cerro de Montevideo.

Según los vecinos, hay quienes residen allí hace más de 30 años.

Los vecinos están acostumbrados a caminar en busca de agua potable, pero últimamente hubo problemas con el suministro y personal de OSE colocó dos tanques para el abastecimiento.

Algunos caminan 200 metros en busca de agua, y cuando el calor pega fuerte, lo hacen hasta tres veces por día. Además, debido a la irregularidad del barrio, tampoco tienen suministro de luz.

Los vecinos contaron que uno de los tanques de agua fue vandalizado y que eso ocurrió enseguida que la OSE lo hubiera puesto.