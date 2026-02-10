RECIBÍ EL NEWSLETTER
HOMICIDIO Y TRÁFICO DE ARMAS Y MUNICIONES

Condenaron a 16 años de cárcel al conductor que mató a un hombre de varios disparos cerca del Parque Roosevelt

El homicidio ocurrió el sábado de tarde. El autor de los disparos permaneció prófugo hasta que fue detenido el lunes. Lo imputaron homicidio y tráfico interno de armas y municiones.

policía-el-colorado-canelones

Un hombre de 55 años fue condenado este martes por el homicidio de otro de 38, asesinado el sábado de tarde de varios disparos cuando caminaba por avenida Carlos Racine casi San Francisco, a una cuadra de avenida Giannattasio, en las inmediaciones del Parque Roosevelt.

Tras el crimen, Líber Ernesto Serrón Balardini permanecía prófugo y estaba requerido por la Policía de Canelones, hasta que fue detenido a las 17 horas del lunes.

El homicida admitió su participación en el homicidio. Reconoció que efectuó varios disparos contra la víctima y que al momento del crimen transportaba armas de fuego en el vehículo. Alegó además conflictos previos con el fallecido, a quien responsabilizó por hechos delictivos sufridos por un familiar, informó la Fiscalía.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Homicidio en Parque Batlle.
En un proceso abreviado, la Fiscalía de Ciudad de la Costa de 2° turno logró la condena de Serrón Balardini por un delito de homicidio en reiteración real con un delito de tráfico interno de armas y municiones. Deberá cumplir una condena de 16 años de cárcel.

Temas de la nota

