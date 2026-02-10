RECIBÍ EL NEWSLETTER
BPS confirmó el pago del bono escolar de 2.500 pesos a más de 170.000 alumnos a partir del 3 de marzo

A partir del 18 de febrero, se habilitará el buscador para que las familias puedan consultar con el número de cédula del niño si es beneficiario del bono.

Foto: FocoUy

El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó el pago en marzo del bono escolar de apoyo económico a más de 170.000 niños que asisten a las escuelas públicas de contextos vulnerables de todo el país.

El bono de 2.500 pesos por niño abarcará a los alumnos que asisten a las escuelas públicas de los quintiles uno, dos y tres. Los estudiantes que cobren Asignaciones Familiares recibirán el bono junto con la prestación a partir del 3 de marzo, mientras que a quienes no cobren asignación se les depositará el bono en las redes cobranza.

Las autoridades aclaran que en ningún caso se requiere inscripción previa y que la adjudicación del bono será comunicada por el centro educativo correspondiente.

Días atrás, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) advirtió por la circulación de información falsa en las redes sociales sobre el cobro del bono escolar con el objetivo de conseguir datos personales de manera ilícita.

El bono escolar es promovido por la ANEP, financiado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y ejecutado por el BPS. En 2025, la prestación se pagó a unos 115.000 alumnos. El objetivo es alcanzar a más de 200.000 alumnos en 2027 y que todos los escolares uruguayos estén cobrando el beneficio al inicio de clases en marzo de 2028.

Bono escolar BPS-ANEP

