MTSS citará a BASF para conocer los motivos de su reestructura y fuerte reducción de personal en Uruguay

"La empresa probablemente cierre sus operativas en Uruguay para instalarse en India, porque tiene ventajas más competitivas y que incluso va a retirar la operativa de otros países", dijo la directora de Trabajo.

La directora nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Marcela Barrios, se refirió este martes al proceso de reestructuración en la empresa BASF Services Americas por los altos costos del país, que implicará el despido de entre 30 y 40% de los 1.200 trabajadores que actualmente ocupa en Uruguay.

"Es parte de las dinámicas que se están dando en este momento en el mundo del trabajo a nivel mundial", indicó. Según Barrios, la versión es que "la empresa probablemente cierre sus operativas en Uruguay para instalarse en India, porque tiene ventajas más competitivas y que incluso va a retirar la operativa de otros países, que no es solamente un tema con Uruguay".

Lubetkin entregó al Parlamento acuerdo Mercosur-UE; comisión comienza a trabajar el documento el próximo martes

Barrios indicó que las cifras de empleo en el país muestran que este tipo de situaciones ocurren con afectación en determinados sectores con empresas que modifican sus modelos de negocios y que es parte de nuevas dinámicas que Uruguay deberá acostumbrarse. "Las empresas toman decisiones en función del contexto mundo y pasa esto, se instalan, algunas se van.

La jerarca del MTSS manifestó la preocupación del gobierno y que se trabaja junto al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) en la capacitación de los trabajadores para proporcionar mano de obra calificada en nuevas tecnologías, inteligencia artificial e informática.

"Estamos actuando después, porque la empresa ya tomó la decisión. Hasta que tengamos toda la información no podemos pensar mucho más que las cosas que ya están arriba de la mesa, las políticas que ya existen" como formación y capacitación a través de Inefop, seguro de desempleo, y reperfilamiento y acompañamiento para la realizar del currículum en busca de la reinserción laboral.

