Camioneta con un tráiler cargado con colmenas estacionada en la banquina fue embestida por otro vehículo

Un siniestro de tránsito que involucró a dos camionetas se registró minutos antes de las 18 horas de este lunes a la altura del kilómetro 96 de ruta 20, entre Grecco y ruta 3, en el departamento de Río Negro.
De acuerdo a la información proporcionada por Policía Caminera, una camioneta con un tráiler cargado con colmenas se encontraba estacionada sobre la banquina cuando otra camioneta la chocó de atrás.
El impacto provocó el vuelco de la primera camioneta y que las colmenas quedaran esparcidas sobre la ruta, que permaneció parcialmente obstruida tras el siniestro.
