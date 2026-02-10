RECIBÍ EL NEWSLETTER
DEPARTAMENTO DE HOMICIDIOS

Megaoperativo en el Marconi: 20 allanamientos simultáneos con cinco detenidos, cuatro son menores, por tres homicidios

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos realizó el procedimiento este martes con apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) y un helicóptero de Aviación Policial.

Un megaoperativo con fuerte presencia policial y 20 allanamientos simultáneos por parte del Departamento de Homicidios tuvo lugar este martes a mediodía en el barrio Marconi.

En el procedimiento también participó un helicóptero de la Aviación Policial. La intervención en el barrio se resolvió tras varios homicidios ocurridos en la zona. En total, se desplegaron 180 efectivos en 32 vehículos.

El resultado del operativo fue la detención de cinco personas en el marco de la investigación de tres homicidios ocurridos en diciembre y en enero. El último homicidio en el barrio fue el 15 de enero. Entre los detenidos, hay dos adolescentes de 15 años, dos de 17 y un joven de 20 años.

Además, dos mujeres fueron detenidas por desacato y otro menor por tener municiones en su poder.

En el operativo, la Policía incautó 31 celulares, dos tablets, una moto adulterada, dos pistolas Glock y una escopeta calibre 12, más de 400 municiones de diversos calibres, y 58 cartuchos calibre 12 sin detonar.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos realizó el procedimiento este martes con apoyo de la Guardia Republicana y la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), la unidad de élite de la Policía que interviene en situaciones críticas de violencia, de crisis con niveles de riesgo muy alto y escenarios complejos.

