Un trabajador murió mientras armaba una estructura de hierro en una barraca en Las Piedras

Un trabajador de 51 años murió este martes por la mañana tras un accidente laboral ocurrido en el depósito de una barraca ubicada en Las Piedras, departamento de Canelones.

Según información a la que accedió Subrayado en el lugar, el hombre era un herrero contratado para realizar una estructura interna de hierro. Mientras trabajaba, una viga cayó como consecuencia del movimiento de un elevador. El trabajador se encontraba debajo y la estructura lo golpeó en la cabeza. El impacto le provocó la muerte en el lugar.

La barraca está ubicada en Enrique Pouey esquina Vivian Trías. La fiscal del caso, Bárbara Zapater, ordenó que personal del Ministerio de Trabajo concurra al lugar para inspeccionar si estaban dadas las condiciones de seguridad y prevención laboral correspondientes.

La semana pasada hubo dos accidentes laborales fatales en Montevideo: uno fue por la mañana en un edificio en construcción de Punta Carretas, donde un obrero de 24 años cayó por el ducto de un ascensor, y el otro ocurrió en la tarde en un edificio de Avenida del Libertador y Cerro Largo, cuando un trabajador de 23 años cayó al vacío mientras hacía tareas de limpieza en un tanque.

Tras estos episodios, el Sunca convocó entonces a un paro parcial nacional por duelo, y volvió a reclamar mejores condiciones de seguridad en el trabajo.