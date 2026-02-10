Doble homicidio en Las Piedras: hombres fueron atacados a tiros en plena calle

Un doble homicidio ocurrió sobre las seis de la mañana de este martes en Continuación 25 de Mayo esquina Pasaje 8, en el barrio Corfrisa de Las Piedras, Canelones. Las víctimas fueron dos hombres de 39 y 44 años que fueron atacados a tiros; uno de ellos recibió una decena de disparos.

Ambos cuerpos quedaron tendidos en la calle y uno de los hombres tenía un casco colocado en la cabeza. En la escena, que fue periciada por Policía Científica, se incautaron seis casquillos y cuatro cartuchos calibre 9 mm, supo Subrayado.

La Policía encontró restos de disparo de arma de fuego en ambas manos de las víctimas, lo que indica que también dispararon.

Seguí leyendo Policía investiga la agresión de un hombre a personal del Hospital de Paysandú que atendía a su hija

Los dos hombres tenían antecedentes penales y habían estado en prisión. El de 39 años registraba siete antecedentes por delitos vinculados a drogas, homicidio, lesiones personales y receptación, y se encontraba requerido por un hurto en Las Piedras. El de 44 años tenía 12 antecedentes por estafa, hurto, receptación y drogas.

Durante la mañana de este martes, la Policía realizó un allanamiento en la zona como parte de la investigación para dar con el o los responsables del doble homicidio.

Antes, en la noche del lunes, ocurrió un homicidio en el balneario San Luis, Canelones. Un hombre de 37 años fue atacado a tiros mientras se encontraba en el frente de su vivienda.