Canelones

Doble homicidio en Las Piedras: hombres fueron atacados a tiros en plena calle

Una de las víctimas recibió diez disparos en el ataque ocurrido en la mañana de este martes en el barrio Corfrisa de Las Piedras.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Doble homicidio en Las Piedras.

Un doble homicidio ocurrió sobre las seis de la mañana de este martes en Continuación 25 de Mayo esquina Pasaje 8, en el barrio Corfrisa de Las Piedras, Canelones. Las víctimas fueron dos hombres de 39 y 44 años que fueron atacados a tiros; uno de ellos recibió una decena de disparos.

Ambos cuerpos quedaron tendidos en la calle y uno de los hombres tenía un casco colocado en la cabeza. En la escena, que fue periciada por Policía Científica, se incautaron seis casquillos y cuatro cartuchos calibre 9 mm, supo Subrayado.

La Policía encontró restos de disparo de arma de fuego en ambas manos de las víctimas, lo que indica que también dispararon.

Los dos hombres tenían antecedentes penales y habían estado en prisión. El de 39 años registraba siete antecedentes por delitos vinculados a drogas, homicidio, lesiones personales y receptación, y se encontraba requerido por un hurto en Las Piedras. El de 44 años tenía 12 antecedentes por estafa, hurto, receptación y drogas.

Durante la mañana de este martes, la Policía realizó un allanamiento en la zona como parte de la investigación para dar con el o los responsables del doble homicidio.

Antes, en la noche del lunes, ocurrió un homicidio en el balneario San Luis, Canelones. Un hombre de 37 años fue atacado a tiros mientras se encontraba en el frente de su vivienda.

