EN MONTEVIDEO

Policía intensificará el patrullaje y habrá puntos de control aleatorio de vehículos y personas por año nuevo

El objetivo del Ministerio de lnterior es prevenir y reprimir delitos, y así garantizar el orden, la seguridad y la convivencia. Además, procurar la captura de personas y vehículos requeridos.

policia-escena-generica-patrulleros-policias-chalecos.jpg

En el marco de las acciones previstas por la Policía, habrá puntos de controles dinámicos de vehículos y personas en la capital del país para prevenir y reprimir delitos, y así garantizar el orden, la seguridad y la convivencia.

Se intensificará el patrullaje habitual de la ciudad, especialmente durante la noche. Los controles serán aleatorios y en puntos estratégicos que, además de disuadir y prevenir delitos, se buscará la captura y la incautación de personas y vehículos requeridos.

En el operativo, participarán la Jefatura de Policía de Montevideo, la Dirección Nacional Guardia Republicana, la Dirección General del Centro Comando Unificado, la Dirección de Videovigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano. También, la Policía de Tránsito, el Área de Respuesta Operativa, Investigaciones, Grupos de Reserva Táctica (GRT) de las cinco zonas operaciones de la Jefatura y el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO).

