Condenaron a una joven por drogas y armas en la investigación del túnel para robar un banco en Ciudad Vieja

Foto: FocoUy. Túnel en Ciudad Vieja para el robo a un banco privado.

La investigación por el túnel que se estaba cavando para robar un banco privado en Ciudad Vieja sumó una condena. En febrero, once personas fueron imputadas por diferentes delitos vinculados con este intento de robo y con el tráfico de drogas.

En las últimas horas, la Justicia condenó a una joven de 24 años que había sido detenida en febrero en una boca de drogas en Neptunia (Canelones). Deberá cumplir dos años y medio de prisión por suministro de drogas y tráfico interno de armas y municiones.

Según la sentencia a la que accedió Subrayado, las autoridades dispusieron decomisarle un rifle de aire comprimido, un chaleco antibalas, cámaras de

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vigilancia, un dron, entre otros elementos que estaban en la boca de drogas y que la mujer usaba para administrarla.

Hay otras 10 personas, uruguayas y extranjeras, cumpliendo prisión preventiva mientras continúa la investigación judicial para llegar a las demás sentencias.

Sin precedentes

El 3 de febrero un operativo policial permitió frustrar el intento de robo a un banco privado en Ciudad Vieja. Ese día fueron detenidas nueve personas extranjeras y locales. Luego, se dieron otros arrestos.

Los delincuentes cavaron un túnel desde dentro de un local ubicado en Colón y 25 de Mayo, que daba hacia las alcantarillas para, desde ahí, ingresar al banco, según la hipótesis de la Policía.

La investigación de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas había comenzado en diciembre de 2025. Desde el Ministerio del Interior se catalogó el caso como sin precedentes en el país. Ese día, asistió al lugar el ministro del Interior, Carlos Negro, entre otras autoridades.