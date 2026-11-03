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Policía hizo operativo de saturación en zona de viviendas INVE en Malvín Norte: tres detenidos

Decenas de efectivos policiales fueron desplegados en la mañana de este martes en las viviendas INVE de Malvín Norte.

Operativo de saturación en Malvín Norte.

Foto: Subrayado. Operativo de saturación en Malvín Norte.

Foto: Subrayado. Operativo de saturación en Malvín Norte.

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La Policía desplegó este martes un operativo en las viviendas INVE de Malvín Norte, con la participación de más de 30 efectivos de distintas unidades. El procedimiento, denominado Operación Dominio II, se concentra en un sector identificado por su incidencia delictiva, particularmente por los registros de delitos y episodios con disparos de arma de fuego.

La intervención comenzó a las 9:00, con un despliegue desde la intersección de Mataojo y rambla Euskalerría hacia un sector delimitado del barrio. El dispositivo incluyó camiones blindados, motos y otros vehículos policiales.

Durante los controles fueron detenidas tres personas: un hombre y dos mujeres. El hombre fue conducido a la base de Investigaciones de Zona Operacional II luego de que los policías encontraran en su poder $47.540 y USD 100, cuya procedencia no pudo justificar.

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A una de las mujeres le incautaron un arma blanca, mientras que la otra fue detenida a raíz de un incidente ocurrido durante un registro policial, identificado preliminarmente como un presunto atentado a la autoridad.

También se realizaron inspecciones de vehículos, sin otras novedades relevantes hasta el momento. El operativo continúa.

Se trata de la segunda intervención denominada Operación Dominio. La primera se realizó en el barrio Marconi. En esta oportunidad, el objetivo es identificar a los responsables de disparos y de ocupaciones en las viviendas.

El procedimiento ocurre horas después de que un policía abatiera a uno de los dos delincuentes que le rapiñaron la moto en Malvín Norte.

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