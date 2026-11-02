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DECRETO DE ORSI

Presidencia decreta dos días de duelo nacional por la muerte de los tres militares en el río Uruguay

El duelo nacional será este martes 3 y miércoles 4, por decreto del presidente Orsi. Los tres militares murieron el jueves durante un ejercicio de nado nocturno en el río Uruguay.

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El presidente Yamandú Orsi y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, firmaron este lunes el decreto que establece duelo nacional de dos días por la muerte de tres militares el jueves pasado en Fray Bentos, mientras realizaban un ejercicio de nado nocturno en el río Uruguay.

"Sin perjuicio de los procedimientos de investigación iniciados para conocer las causas y detalles del lamentable hecho, procede asimismo expresar públicamente que la pérdida de estos jóvenes militares se trata de un duelo nacional", afirma el decreto 267/026.

Además, "que la institución militar en su conjunto, sus familiares y demás seres queridos, merecen que el país todo acompañe el luto en estas horas de dolor".

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La medida implica que en todos los edificios públicos de Uruguay el pabellón nacional permanezca a media asta, también en las representaciones diplomáticas en el exterior, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra.

Este decreto de Presidencia se suma al duelo departamental que resolvió la Intendencia de Río Negro, también para el martes 3 y miércoles 4.

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