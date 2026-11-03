Hombre asesinado en Piedras Blancas era profesor de kickboxing: daba clases gratuitas a niños en el barrio

Martín Gadea, de 31 años, fue asesinado de una puñalada en el pecho en Piedras Blancas. Era profesor de kickboxing y daba clases gratuitas a niños de la zona en una plaza próxima a la vivienda de su familia.

Sobre las 19:00 de este lunes, el hombre fue trasladado por un familiar en un auto hasta la policlínica de Malinas, desde las inmediaciones de Leandro Gómez y Roberto Ibáñez. Ingresó grave y murió poco después.

Una familiar que llegó al centro de salud contó que el hombre estaba dando clases de kickboxing a niños en una plaza cercana cuando vecinos le avisaron que lo habían herido.

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Según dijeron vecinos a Subrayado, el hombre daba clases todos los días, no cobraba por ellas y era una persona querida en el barrio. Este lunes, cuando regresaba de la plaza, fue abordado por otro hombre, a quien los vecinos identifican como de la zona, que lo apuñaló en el pecho y escapó con el cuchillo.

Los niños ya se habían retirado del lugar cuando ocurrió el ataque.

Videos a los que accedió Subrayado muestran al hombre dando clases en la plaza días atrás.

Video cedido a Subrayado. Martín Gadea brindando clases en la plaza en Piedras Blancas.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos investiga las circunstancias del crimen y busca identificar al responsable mediante el relevamiento de testigos, cámaras de videovigilancia y pericias.

El kickboxing es un deporte de combate que combina técnicas de boxeo (puñetazos) con patadas de distintas artes marciales. Se practica tanto como disciplina deportiva y competitiva como en clases recreativas y de entrenamiento físico. Incluye golpes con los puños y las piernas, generalmente sobre un oponente o elementos de entrenamiento, como bolsas.