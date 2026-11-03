RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicidio de Martín Gadea

Hombre asesinado en Piedras Blancas era profesor de kickboxing: daba clases gratuitas a niños en el barrio

Martín Gadea tenía 31 años y fue atacado cuando regresaba de una plaza donde enseñaba el deporte a niños del barrio. Vecinos dijeron que era muy querido.

Foto cedida a Subrayado. Martín Gadea, asesinado en Piedras Blancas.

Foto cedida a Subrayado. Martín Gadea, asesinado en Piedras Blancas.

Foto cedida a Subrayado. Martín Gadea, asesinado en Piedras Blancas.

Video cedido a Subrayado. Martín Gadea brindando clases en la plaza en Piedras Blancas.

Video cedido a Subrayado. Martín Gadea brindando clases en la plaza en Piedras Blancas.

Martín Gadea, de 31 años, fue asesinado de una puñalada en el pecho en Piedras Blancas. Era profesor de kickboxing y daba clases gratuitas a niños de la zona en una plaza próxima a la vivienda de su familia.

Sobre las 19:00 de este lunes, el hombre fue trasladado por un familiar en un auto hasta la policlínica de Malinas, desde las inmediaciones de Leandro Gómez y Roberto Ibáñez. Ingresó grave y murió poco después.

Una familiar que llegó al centro de salud contó que el hombre estaba dando clases de kickboxing a niños en una plaza cercana cuando vecinos le avisaron que lo habían herido.

un hombre de 31 anos fue asesinado de una punalada en el pecho en piedras blancas
Seguí leyendo

Un hombre de 31 años fue asesinado de una puñalada en el pecho en Piedras Blancas

Según dijeron vecinos a Subrayado, el hombre daba clases todos los días, no cobraba por ellas y era una persona querida en el barrio. Este lunes, cuando regresaba de la plaza, fue abordado por otro hombre, a quien los vecinos identifican como de la zona, que lo apuñaló en el pecho y escapó con el cuchillo.

Los niños ya se habían retirado del lugar cuando ocurrió el ataque.

Videos a los que accedió Subrayado muestran al hombre dando clases en la plaza días atrás.

Video cedido a Subrayado. Martín Gadea brindando clases en la plaza en Piedras Blancas.

Video cedido a Subrayado. Martín Gadea brindando clases en la plaza en Piedras Blancas.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos investiga las circunstancias del crimen y busca identificar al responsable mediante el relevamiento de testigos, cámaras de videovigilancia y pericias.

El kickboxing es un deporte de combate que combina técnicas de boxeo (puñetazos) con patadas de distintas artes marciales. Se practica tanto como disciplina deportiva y competitiva como en clases recreativas y de entrenamiento físico. Incluye golpes con los puños y las piernas, generalmente sobre un oponente o elementos de entrenamiento, como bolsas.

Temas de la nota

Lo más visto

Clima subtropical, así va a estar todo el verano hasta marzo, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Clima subtropical, así va a estar todo el verano hasta marzo", anunció Nubel Cisneros
ESTACIONAMIENTO INCENDIADO

Así quedaron los ocho ómnibus y cuatro camiones consumidos por las llamas el domingo de noche
DECRETO DE ORSI

Presidencia decreta dos días de duelo nacional por la muerte de los tres militares en el río Uruguay
Calles Colonia y minas

Choque con 11 lesionados en Cordón: filmación muestra que el taxista cruzó con semáforo en rojo
homicidio de Martín Gadea

Hombre asesinado en Piedras Blancas era profesor de kickboxing: daba clases gratuitas a niños en el barrio

Te puede interesar

Se cumple el primer día de duelo nacional por la muerte de los tres militares, y Defensa espera informe del Ejército
FRAY BENTOS, RÍO NEGRO

Se cumple el primer día de duelo nacional por la muerte de los tres militares, y Defensa espera informe del Ejército
Foto: Subrayado. Operativo de saturación en Malvín Norte. video
inve malvín norte

Policía hace operativo de saturación en zona de viviendas INVE en Malvín Norte
Subrayado prepara cobertura especial por visita del papa León XIV video
EDICIONES ESPECIALES

Subrayado prepara cobertura especial por visita del papa León XIV

Dejá tu comentario