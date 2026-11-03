Lazo analiza informe de urgencia del Ejército sobre la muerte de tres militares en un ejercicio en el río Uruguay

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, recibió este martes el informe de urgencia que había solicitado al Ejército Nacional por la muerte de tres militares durante un ejercicio de nado nocturno el jueves en aguas del río Uruguay en la zona del muelle del Anglo, frente a las costas de la ciudad de Fray Bentos, en Río Negro.

Esta mañana, Lazo había dicho a Subrayado que esperaba recibir el informe en el correr del día, lo que se concretó en horas de la tarde.

"La urgencia y sensibilidad del tema hace que el análisis del informe sea prioridad", afirmó la ministra. Es por eso que Lazo reprogramó una actividad que tenía previsto realizar el miércoles en el Cuartel de Dragones en Maldonado para analizar exhaustivamente el reporte recibido.

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Este martes, se cumple el primer día de los dos de duelo nacional decretado por el Poder Ejecutivo por el fallecimiento de los tres efectivos en el siniestro marítimo.

En la órbita de la Fiscalía, analiza la investigación penal para determinar las eventuales responsabilidades de lo ocurrido en el río Uruguay. La fiscal de Fray Bentos de 1º turno, Guillemina Chouy, lleva adelante las actuaciones en conjunto con la Prefectura Nacional Naval.

Según confirmó la fiscal a Subrayado, la investigación incluye la toma de declaraciones y la realización de pericias para determinar si existió responsabilidad penal culposa. Por el momento, el caso está caratulado como siniestro marítimo, aunque esta calificación podría modificarse de acuerdo con los resultados de las actuaciones.

Mientras tanto, continúa evolucionando favorablemente el estado de salud del teniente de segunda Braian Ruiz. El militar que permanecía en CTI tras el siniestro pasó a sala, informó el lunes el Ejército Nacional.

"Continúa evolucionando favorablemente dentro de los plazos esperados para el cuadro clínico que presenta; mientras tanto se le realizan estudios de diversa índole", indicó la fuerza en un comunicado.