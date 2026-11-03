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delincuente abatido

Un policía abatió a uno de dos delincuentes que le rapiñaron la moto en Malvín Norte

El policía efectuó seis disparos con su arma de reglamento. Uno de los delincuentes murió en el lugar y el otro escapó en la moto robada.

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Un policía de 49 años que se dirigía a su casa en su moto particular, tras finalizar un servicio 222, fue abordado por dos delincuentes sobre las 23:30 en Isla de Gaspar y Menorca, en Malvín Norte. Ambos salieron de detrás de una parada de un ómnibus y le exigieron que entregara el vehículo.

Uno de los delincuentes lo amenazó con un arma, mientras que el otro le robó la moto, supo Subrayado. El policía declaró que se identificó como tal y efectuó seis disparos con su arma de reglamento. Uno de los rapiñeros huyó en la moto del policía, mientras que el otro cayó muerto en la calle.

El delincuente abatido aún no fue identificado oficialmente.

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Minutos después, personal de Investigaciones de la Zona Operacional II ubicó a un joven de 20 años, sin antecedentes penales, con heridas de arma de fuego. Estaba a unos 600 metros del lugar de la rapiña y ahora se intenta establecer si participó en el hecho.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos trabajó en la escena y asumió la investigación por la muerte del delincuente. En el lugar recabaron imágenes de cámaras de videovigilancia, tomaron las primeras declaraciones y encontraron seis casquillos de bala y una pistola, que fueron incautados por Policía Científica para su peritaje.

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