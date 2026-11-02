"Clima subtropical, así va a estar todo el verano hasta marzo", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que vamos a tener que acostumbrarnos a un clima subtropical, porque van a haber días de temperaturas en ascenso y luego fuertes tormentas.

"Vamos a tener cuatro o cinco días de intenso calor, va a ser un clima subtropical, se va a descolgar con tormentas muy fuertes, granizada, actividad eléctrica, rachas de viento, baja la temperatura entre 24 a 36 horas y después vuelven las temperaturas a ascender", explicó.

Y agregó: "Así va a estar todo el verano hasta marzo por lo menos del año que viene. Todo el país y toda la región".

En lo que respecta a las próximas horas, dijo que pueden venir unos chaparrones en la zona costera. "De hecho sobre la parte un poco más hacia el sureste, más hacia el este hay algo más de nubosidad que está bastante amenazante".

Para el miércoles pronosticó lluvias prácticamente en todo el país con calor intenso. Las temperaturas serán de 28° a 32° en el norte y litoral y de 24° a 26° en la capital.

El jueves habrá muy poca nubosidad, "va a ser una jornada insoportable, pesada de soportar" que derivará en el pasaje de un frente frío con tormentas y lluvias, el viernes.