Seguridad del papa: trabajo conjunto de Policía y Fuerzas Armadas con un centro unificado de monitoreo y cinco niveles de control

El ministro del Interior Carlos Negro y autoridades de la Policía y las Fuerzas Armadas presentan el operativo especial de seguridad para la visita del papa.

El Ministerio del Interior, en conjunto con oficiales de las Fuerzas Armadas, presentó este martes el operativo especial de seguridad planificado para la visita del papa León XIV a Uruguay desde este viernes 6 de noviembre y hasta el domingo 8 inclusive.

En primer lugar se informó que el operativo será conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas, con intervención en cinco áreas, esto implica controles por aire, mar y tierra, a lo que se suma un plan de ciberdefensa global y un operativo sanitario para el caso de que se necesario atender situaciones de emergencia durante los eventos, o en particular un problema de salud del papa León XIV.

Todo esto estará coordinado desde un centro de monitoreo y control conjunto, en dependencias del Ministerio del Interior pero con participación de las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional).

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El director de Policía Nacional, José Azambuya, dijo que el plan de seguridad para la visita del papa consta de cuatro fases, de las cuales ya se cumplieron dos y la tercera está en ejecución.

Al respecto dijo que por estas horas se está en la fase “de alerta”, con efectivos de la Policía “ya desplegados” en zonas clave.

5.000 policías afectados al operativo de forma directa

Azambuya dijo que en forma directa estarán trabajando en este operativo 5.000 policías, pero que todas las unidades de la Policía Nacional y todas las Direcciones y dependencias están “indirectamente relacionadas y a disposición”.

A esto se suman entre 1.000 y 1.700 efectivos de la Fuerzas Armadas desplegados directamente en el operativo en coordinación con la Policía, informó Mario Moreira, Jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa (Ministerio de Defensa).

El despliegue de policías y militares abarcará a los tres departamentos donde el papa tendrá actividad: Montevideo, Paysandú y Florida, pero también se refuerzan los controles de frontera, sean por tierra, mar y aire.

En este sentido, el director de Policía Nacional aseguró que “todos los recursos humanos, tecnológicos y logísticos están al servicio de la visita del papa”, y destacó el uso de cámaras de videovigilancia, drones, aviación policial y lo que llamó “escudos digitales en la frontera”.