Un hombre con 10 antecedentes penales fue detenido este sábado de tarde en Pocitos, luego de que la Policía recibiera un aviso sobre un "intercambio de bolsitas" entre dos hombres en la zona de la calle Miguel Barreiro.
Un aviso a la Policía por "intercambio de bolsitas" en Pocitos terminó con un delincuente con 10 antecedentes detenido
El procedimiento fue en avenida Brasil y Santiago Vázquez. La Policía le incautó 16 envoltorios de pasta base, piedras de la misma droga, dinero, un celular y una bicicleta eléctrica.
Los efectivos observaron a un hombre cuyas características coincidían con la descripción recibida y se acercaron para identificarlo. Durante la revisión de un morral encontraron varios envoltorios con sustancias.
El hombre intentó escapar corriendo, pero los policías lo detuvieron a unos 150 metros, en la zona de avenida Brasil y Santiago Vázquez.
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En el procedimiento incautaron 16 envoltorios de pasta base, cuatro envoltorios con una sustancia amarillenta en piedra, $3.164, un celular y una bicicleta eléctrica.
La Fiscalía de Flagrancia de 16.º Turno, a cargo de Bettina Ramos, deberá resolver el futuro judicial del detenido.
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